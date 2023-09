Les actions mondiales ont reculé et le rendement du Trésor à 10 ans a presque atteint les niveaux observés pour la dernière fois en 2007, alors que le plongeon de la construction de logements aux États-Unis le mois dernier a souligné l'exercice d'équilibre auquel la Réserve fédérale est confrontée lorsqu'elle présentera ses perspectives sur les taux d'intérêt et l'économie cette semaine.

Les traders et les investisseurs ont évité les grands paris avant les décisions de taux de la Fed mercredi, de la Banque d'Angleterre jeudi et de la Banque du Japon vendredi, au cours d'une semaine où des perspectives politiques sont également attendues de la part d'autres banques centrales.

Les prix du pétrole ont augmenté pour la quatrième séance consécutive, les contrats à terme pour le pétrole Brent, référence mondiale, dépassant les 95 dollars le baril, une hausse qui exacerbe les inquiétudes quant à la nécessité d'augmenter les taux d'intérêt pour lutter contre l'inflation.

Les contrats à terme suggèrent une probabilité de 99 % que la banque centrale américaine mette en pause ses hausses de taux agressives mercredi, lorsque le président de la Fed, Jerome Powell, devrait maintenir une position hawkish lors d'une conférence de presse.

"Je m'attends à une reprise du discours de Jackson Hole de la part de Powell", a déclaré Bill Sterling, stratège mondial chez GW&K Investment Management LLC à Boston.

"Ils sont toujours très sérieux quant au retour à une inflation de 2 %, sont prêts à augmenter les taux si nécessaire, avec un clin d'œil à l'idée qu'il y a un risque bilatéral dans l'économie", qui oppose la forte croissance économique à la baisse des revenus.

L'impact de la hausse des taux d'intérêt a freiné la demande de logements aux États-Unis, la résurgence des taux hypothécaires ayant fait chuter la construction de logements en août à son niveau le plus bas depuis plus de trois ans.

Selon Joe LaVorgna, économiste en chef pour les États-Unis chez SMBC Nikko Securities America Inc à New York, le marché a ajusté ses perspectives et n'envisage plus une réduction significative des taux d'intérêt par la Fed l'année prochaine, en raison de deux facteurs.

"L'un d'eux est la crainte que l'inflation, à tort selon moi, ne reste rigide, notamment en raison de l'augmentation des prix du pétrole. Il y a maintenant une autre préoccupation, les négociations salariales potentielles avec les travailleurs de l'automobile qui pourraient être inflationnistes", a-t-il déclaré.

Mais les offres d'emploi diminuent fortement, de même que les démissions, deux signes encourageants pour la baisse des coûts de l'emploi, selon lui.

Le rendement des bons du Trésor de référence à 10 ans a augmenté pour atteindre 4,365 %, un cran en dessous du record de 4,366 % atteint le 22 août, qui remonte à près de 16 ans. Le rendement à deux ans, qui reflète les attentes en matière de taux d'intérêt, a augmenté de 4,1 points de base pour atteindre 5,105 %.

Une augmentation du rythme annuel de l'inflation canadienne due à la hausse des prix de l'essence a contribué à alimenter les attentes de taux d'intérêt plus élevés pour plus longtemps. Les contrats à terme montrent que la Fed maintiendra ses taux de prêt au jour le jour au-dessus de la barre des 5 % jusqu'à la fin du mois de juillet 2024.

L'indice MSCI des actions mondiales a perdu 0,29 %, tandis que l'indice pan-régional STOXX 600 en Europe a clôturé en baisse de 0,04 %.

À Wall Street, l'indice Dow Jones Industrial Average a perdu 0,44 %, l'indice S&P 500 0,35 % et l'indice Nasdaq Composite 0,38 %.

L'indice du dollar, qui mesure la monnaie par rapport à six autres devises, était en hausse de 0,08 % à 105,15, non loin du plus haut de six mois atteint jeudi à 105,43.

Les investisseurs et les banquiers centraux sont confrontés à une hausse de plus de 30 % des prix du pétrole depuis la fin du mois de juin, l'Arabie saoudite et la Russie limitant l'offre et la demande ayant repris, tandis que la faible production de schiste aux États-Unis a également accru les inquiétudes.

Les prix du pétrole ont baissé mardi après avoir atteint des sommets de 10 mois, les investisseurs ayant pris leurs bénéfices après trois séances de hausse.

Les contrats à terme sur le brut américain ont baissé de 28 cents à 91,20 dollars le baril, tandis que les contrats à terme sur le Brent ont baissé de 9 cents pour s'établir à 94,34 dollars après avoir reculé par rapport au plus haut de la journée de 95,96 dollars.

Samuel Zief, responsable de la stratégie mondiale de change chez JPMorgan Private Bank, a déclaré que les banques centrales ne devraient pas s'inquiéter outre mesure de la hausse du brut, qui devrait s'estomper à mesure que les économies ralentissent.

"Ce sur quoi les banques centrales se concentrent vraiment, vraiment, ce ne sont plus les chocs énergétiques liés à l'offre, c'est vraiment la partie des services collants du panier de l'inflation", a-t-il dit.

La Banque d'Angleterre définit sa politique jeudi et devrait relever ses taux de 25 points de base à 5,5 %, dans ce que de nombreux investisseurs estiment être la dernière augmentation du cycle.

La Banque du Japon devrait maintenir ses taux en territoire négatif vendredi, même si elle sera elle aussi scrutée à la recherche d'indices sur les perspectives après que le gouverneur Kazuo Ueda a laissé entendre qu'il s'éloignait d'une politique ultra-libre.

L'or s'est maintenu près d'un pic de deux semaines, bien que les prix soient restés dans une fourchette étroite alors que l'attention se tournait vers la réunion de politique générale de la Fed.

Les contrats à terme sur l'or américain ont peu varié à 1 953,70 dollars l'once.