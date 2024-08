Les investisseurs ont parié sur le fait que l'économie américaine éviterait un atterrissage brutal, les responsables de la Fed ayant annoncé des réductions de taux dès le mois de septembre.

Les contrats à terme sur les indices boursiers de Wall Street étaient en hausse d'environ 0,3 %, aucune donnée américaine majeure n'étant attendue vendredi, les nerfs s'apaisant après une semaine volatile qui a vu un débouclage massif des opérations de portage sur devises en réponse à la hausse surprise des taux d'intérêt de la Banque du Japon à la fin du mois dernier.

La réassurance des décideurs de la Réserve fédérale selon laquelle ils sont plus confiants dans le fait que l'inflation se ralentit suffisamment pour réduire les taux, ainsi qu'une baisse plus importante que prévu des demandes d'allocations de chômage aux États-Unis jeudi, ont soutenu le redressement des actions.

Les prix du pétrole se sont dirigés vers des gains hebdomadaires d'environ 3 % alors que les craintes d'une aggravation du conflit au Moyen-Orient persistent, tandis que le dollar est resté proche de son plus haut niveau en une semaine.

L'indice boursier MSCI All Country était en hausse de 0,3 % à 784,4 points, récupérant une grande partie du terrain perdu au cours de la semaine.

L'indice de référence est inférieur de 5,7 % au sommet de 832,35 atteint le 12 juillet, mais reste en hausse de 7,5 % sur l'année.

En Europe, l'indice STOXX des 600 sociétés était en hausse de 0,6 %, la perte de la semaine étant pratiquement effacée.

Signe d'apaisement, l'indice VIX, également connu sous le nom de "jauge de la peur" à Wall Street, a chuté de près de 2 %, loin de son pic record de lundi.

Les mouvements divergents des taux d'intérêt des banques centrales, la réévaluation de la probabilité d'une récession aux États-Unis, l'amenuisement des liquidités en août, qui a accentué la volatilité, et les tensions au Moyen-Orient se sont combinés pour freiner une série de gains de plusieurs mois sur les actions, qui ont atteint des sommets record, ont déclaré les analystes.

"Nous sommes encore au mois d'août, donc nous pouvons encore avoir une certaine volatilité", a déclaré Marie de Leyssac, gestionnaire de portefeuille chez Edmond de Rothschild Asset Management.

Les investisseurs continueront à étudier les données sur l'emploi, à surveiller la Banque du Japon et, en particulier, la réunion annuelle des banquiers centraux mondiaux organisée par la Fed de Kansas City à Jackson Hole à la fin du mois, a-t-elle ajouté.

"Cette année, je pense qu'il s'agit d'une réunion très importante car nous aurons un meilleur aperçu de ce que (le président de la Réserve fédérale) Jerome Powell voit pour l'avenir, et peut-être un meilleur aperçu de la voie vers des taux plus bas", a déclaré Mme de Leyssac.

Avant cela, les investisseurs examineront attentivement les prix à la consommation et les ventes au détail aux États-Unis la semaine prochaine afin d'obtenir de nouvelles informations sur les chances de l'économie d'échapper à un atterrissage brutal.

LE NIKKEI SE REDRESSE

L'indice Nikkei a clôturé en hausse de 0,6 %, effaçant la plupart des pertes subies depuis la chute de 12,4 % enregistrée lundi.

Le Nikkei a réussi à récupérer la plupart de ses pertes après une chute brutale lundi en raison des craintes de récession et du débouclage des investissements financés par la faiblesse du yen, terminant la semaine avec une baisse relativement modérée de 2,5 %.

Le yen a également oscillé entre le négatif et le positif tout au long de la session, s'échangeant en dernier lieu à 147,060 pour un dollar.

L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon a grimpé de 1,65%, faisant plus qu'inverser la baisse de jeudi. Pour la semaine, il a inversé les pertes antérieures pour être largement stable.

"La perspective d'une croissance américaine meilleure que prévu et d'un yen plus faible limitent les risques fondamentaux et techniques qui ont inspiré l'extrême volatilité du début de la semaine", a déclaré Kyle Rodda, analyste principal des marchés financiers chez Capital.com.

Certains responsables de la Réserve fédérale ont déclaré qu'ils étaient de plus en plus convaincus que l'inflation se ralentissait suffisamment pour permettre des réductions de taux d'intérêt, mais pas en raison de la récente déroute des marchés.

Le dollar américain s'est apprécié lorsque les marchés ont renoncé à parier sur une réduction d'urgence des taux d'intérêt de la part de la Réserve fédérale. Il devrait gagner 0,4 % par rapport au yen cette semaine, malgré la chute vertigineuse de 1,5 % enregistrée lundi.

Les rendements obligataires ont augmenté cette semaine, les valeurs refuges étant moins demandées, mais ils ont commencé à se détendre lorsque la confiance est revenue sur les marchés. Les rendements américains à 10 ans s'établissaient à 3,957 %. Les rendements à deux ans s'échangeaient à 4,0385%.

Les contrats à terme sur le pétrole Brent se négociaient en hausse de 0,4 % à 79,47 $ le baril, et en hausse de plus de 3 % pour la semaine, tandis que le pétrole brut West Texas Intermediate des États-Unis progressait de 0,4 % à 76,50 $, et également en hausse de plus de 3 % pour la semaine.

Le prix de l'or s'est légèrement raffermi à 2 427 dollars l'once, et se dirige vers une baisse sur la semaine.