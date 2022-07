Les actions repartent à la baisse, la BCE attendue

PARIS, 19 juillet (Reuters) - Les principales Bourses européennes évoluent dans le rouge mardi dans le sillage de Wall Street alors que les investisseurs redoublent de prudence dans l'attente de la publication cette semaine de nouveaux résultats d'entreprises, des décisions de la Banque centrale européenne (BCE) et de la Banque du Japon, ainsi que de nouveaux indicateurs économiques. À Paris, le CAC 40 reflue de 0,86% à 6.039,65 vers 08h10 GMT. À Francfort, le Dax cède 0,84% et à Londres, le FTSE abandonne 0,43%. L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 recule de 0,86%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro de 0,96% et le Stoxx 600 de 0,57%. Les investisseurs sont dans l'attente du communiqué de politique monétaire de la BCE et de la Banque du Japon qui seront publiés jeudi. Avant cela, ils prendront connaissance ce mardi à 09h00 GMT des chiffres définitifs de l'inflation pour le mois de juin en zone euro qui pourraient confirmer une hausse des prix de 0,8% d'un mois sur l'autre et de 8,6% en rythme annuel. Alors qu'un relèvement jeudi des taux de la BCE de 25 points de base ne faisait jusqu'ici pratiquement aucun doute, deux sources proches des discussions de la banque centrale ont déclaré mardi à Reuters que l'institution pourrait débattre de l'opportunité d'une hausse d'un quart de point ou d'un demi-point. Selon ces mêmes sources, les responsables de la BCE se concentrent également sur un accord visant à venir en aide, sur les marchés obligataires, aux pays endettés comme l'Italie s'ils respectent les règles de la Commission européenne en matière de réformes et de discipline budgétaire. Le rendement des obligations allemandes à deux ans , qui évoluait à la baisse avant ces informations, prend désormais 10,5 points de base à 0,623%, tandis que l'euro avance de 1% à 1,0242 dollar, à un pic de deux semaines. Aux Etats-Unis, si plusieurs responsables de la Réserve fédérale américaine ont rassuré sur le rythme de la hausse des taux d'intérêt, les investisseurs continuent de faire preuve de prudence après les résultats mitigés des grandes banques américaines alors que les comptes trimestriels de plusieurs géants du numérique sont attendus cette semaine, à l'image de Netflix ce mardi et de Tesla mercredi. En Europe, le compartiment technologique (-2,09%), plus forte baisse sectorielle du Stoxx 600, recule dans le sillage d'Apple, l'agence Bloomberg ayant rapporté que le groupe américain envisageait de ralentir la croissance de ses embauches et de ses dépenses l'an prochain en raison d'une possible dégradation de la conjoncture économique. Les ressources de base (-1,03%), également en repli, sont affectées par la situation sanitaire en Chine où l'on craint une baisse de la demande en raison de probables nouvelles restrictions pour lutter contre le COVID-19. Dans les valeurs individuelles, EDF bondit de 15,31% après l'annonce par l'Etat français du lancement d'une offre de 9,7 milliards d'euros pour monter à 100% au capital de l'énergéticien. Côté publications de comptes trimestriels, les résultats du laboratoire Novartis (+0,24%) sont salués, tandis que ceux d'Astom (-5,49%) et du constructeur suédois de poids lourds AB Volvo (-1,25%) n'ont pas plu aux investisseurs. Les valeurs à suivre à la Bourse de Paris et en Europe (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Jean-Michel Bélot)