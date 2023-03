Les actions restent à leur plus bas niveau en raison des craintes liées aux taux d'intérêt

L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon a touché son plus bas niveau depuis début janvier, à 509,4, avant de se reprendre et d'être stable à 511,46. Le Nikkei japonais et les contrats à terme du S&P 500 ont chacun baissé de 0,5 %.

Des données plus faibles que prévu sur la croissance et l'inflation en Australie ont envoyé le dollar australien à son plus bas niveau depuis deux mois, à 0,6696 $, dans les premiers échanges, mais ont fait remonter le marché boursier local de ses plus bas niveaux, les traders ayant réduit leurs attentes en matière de taux d'intérêt.

L'Aussie est en baisse de près de 6 % par rapport au sommet de huit mois qu'il a atteint début février. [AUD/]

Le dollar américain, qui a gagné du terrain sur la plupart des majors en février, est resté globalement stable ailleurs. Les actions ayant rendu leurs gains de janvier en février, tandis que les obligations ont glissé en raison d'un regain d'inquiétude concernant la hausse des taux, les traders se tournent vers la prochaine série d'indicateurs économiques pour évaluer les perspectives.

Les données sur l'industrie manufacturière en Chine se sont révélées plus fortes que prévu, apportant un peu de soutien au yuan chinois. Les chiffres de l'ISM PMI américain sont attendus plus tard dans la journée.

"Le cycle de données à venir et les révisions anticipées des prévisions des banques centrales, qui seront présentées au cours des 2 ou 3 prochaines semaines, seront cruciaux pour former la prochaine étape des échanges sur les marchés financiers", ont déclaré les analystes d'ANZ Bank dans une note.

Le panorama des données de ces derniers jours semble avoir mis de nombreux actifs en pause sur les principaux niveaux graphiques.

Des chiffres d'inflation plus élevés que prévu en Europe ont entraîné la vente d'obligations pendant la nuit, avant que des chiffres de confiance plus faibles que prévu aux États-Unis ne proposent une lueur d'espoir que les hausses de taux sont en train de mordre et ne sont peut-être pas loin d'atteindre leur sommet.

Les rendements du Trésor à deux ans, un guide des attentes de taux américains à court terme, sont proches de leurs plus hauts niveaux sur quatre mois, mais à 4,8407 %, ils sont inférieurs au sommet de 4,8830 % atteint en novembre. Les rendements de référence à 10 ans ont augmenté de trois points de base à 3,9454 % en Asie.

Sur les marchés des devises, hormis la baisse de l'Aussie, les mouvements ont été assez discrets. L'euro s'est maintenu à 1,0556 $ et le yen a dérivé un peu plus bas à 136,46 pour un dollar. [FRX/]

Les matières premières se sont stabilisées, les espoirs de la demande chinoise équilibrant les inquiétudes liées à la croissance mondiale, et le brut Brent s'est maintenu à 83,45 $ le baril.

Les céréales ont glissé alors que les pluies dans certaines parties de la ceinture de blé d'hiver des États-Unis et l'optimisme concernant un accord sur les exportations entre la Russie et l'Ukraine ont poussé les investisseurs à liquider leurs positions longues. [GRA/]

La géopolitique tient également les investisseurs en haleine. La visite du président américain Joe Biden à Kiev et l'abandon par le président russe Vladimir Poutine du dernier traité de contrôle des armes nucléaires avec les États-Unis ont signalé un durcissement des positions.

La Chine, qui a signalé son soutien à la Russie en envoyant son plus haut diplomate à Moscou la semaine dernière, a lancé un appel à la paix, bien qu'il ait été accueilli avec scepticisme et que Washington ait déclaré ces derniers jours qu'elle craignait que la Chine n'envoie des armes à la Russie.

"Si Pékin envoie des armes à la Russie, il risque une rupture géopolitique rapide de l'économie mondiale", a déclaré Jan Lambregts, directeur de recherche de Rabobank. "Les marchés n'ont même pas commencé à envisager ce que cela pourrait signifier".