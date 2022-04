Les actions russes font fi des menaces de nouvelles sanctions, le rouble reste stable.

Les actions ont largement perdu du terrain à l'ouverture sur des informations selon lesquelles les États-Unis et leurs alliés ont préparé de nouvelles sanctions contre Moscou qui cibleront les banques et les fonctionnaires russes et interdiront les nouveaux investissements en Russie.

Un fonctionnaire européen a déclaré que l'Union européenne devra également introduire des mesures contre les importations de pétrole et même de gaz russes à un moment donné comme moyen de pression sur Moscou.

L'indice RTS, libellé en dollars, est tombé à 979,34 points avant de réduire ses pertes et d'ajouter 0,4 % sur la journée à 1 008,9 points à 7 h 49 GMT.

L'indice russe MOEX, basé sur le rouble, a également gagné 0,4 % pour atteindre 2 674,1 points, mais il est encore loin du sommet historique de 4 292,68 points atteint en octobre.

Le marché boursier russe est entraîné par un sentiment négatif causé par les nouvelles sur les nouvelles sanctions occidentales, a déclaré la banque d'investissement Sinara dans une obligation.

Mais la baisse du marché russe pourrait être limitée car le gouvernement a promis de soutenir les entreprises russes en achetant leurs actions avec de l'argent provenant du Fonds de la richesse nationale.

Les actions du producteur de pétrole russe Lukoil ont grimpé de 3,5 %, surperformant le marché plus large. Son homologue Gazprom Neft a ajouté 2,5 %.

Les banques étaient dans le rouge, les deux principaux créanciers publics, Sberbank et VTB, perdant respectivement 2,2 % et 3,4 %.

Le rouble russe a peu changé dans la journée à 83,42 pour un dollar et a gagné 1,1 % pour s'échanger à 90,52 par rapport à l'euro, près des niveaux observés avant que la Russie n'envoie des dizaines de milliers de soldats en Ukraine le 24 février.

Les données hebdomadaires sur l'inflation seront au centre de l'attention plus tard dans la journée. Si l'inflation montre des signes de ralentissement, cela pourrait augmenter les chances d'une réduction des taux par la banque centrale lors de sa prochaine réunion du conseil d'administration fin avril. Cette dernière pourrait être positive pour les obligations du Trésor OFZ.

"Dans le même temps, les risques géopolitiques et la volatilité du rouble limitent la probabilité de ce scénario", a déclaré Promsvyazbank dans une obligation.

Pour le guide des actions russes, voir

Pour les obligations du Trésor russe, voir