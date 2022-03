Les actions russes sont en baisse dans un marché volatil, le rouble se stabilise.

L'indice boursier de référence MOEX était en baisse de 1,4% à 2.542,6 points à 0729 GMT. Il avait atteint un pic de 2 761,17 points jeudi. L'indice RTS, libellé en dollars, était en baisse de 2,4 % à 832,1 points.

Avant jeudi, les actions n'avaient pas été échangées à la bourse de Moscou depuis le 25 février, le lendemain de l'envoi par le président russe Vladimir Poutine de troupes dans l'Ukraine voisine, provoquant des sanctions occidentales visant à isoler économiquement la Russie, puis des contre-mesures russes.

Vendredi, davantage de titres, y compris des obligations de sociétés et des euro-obligations, pourront être négociés. Jeudi, 33 valeurs vedettes ont été négociées à la Bourse de Moscou, avec des restrictions sur le commerce avec les étrangers et une interdiction de la vente à découvert.

Les actions des produits de base avaient mené le rebond de jeudi avec une croissance à deux chiffres, mais les mouvements étaient plus petits vendredi.

La major pétrolière Rosneft était en hausse de 0,5 %, tandis que Lukoil était en baisse de 1,9 %.

La compagnie aérienne Aeroflot a prolongé sa chute, perdant environ 9,3 %.

Le rouble était en hausse de 0,3 % par rapport au dollar, à 96,75.

Mercredi, le rouble a atteint son plus haut niveau en trois semaines, à 94,9875, après que M. Poutine a déclaré que la Russie commencerait à vendre son gaz aux pays "inamicaux" en roubles.

Par rapport à l'euro, le rouble a augmenté de 0,4 % à 106,40, loin de son plus bas niveau historique de 132,4 atteint plus tôt en mars et des niveaux d'environ 90 observés avant le 24 février.