Les actions mondiales ont progressé pour la troisième fois vendredi, grâce à la hausse du Nikkei au Japon, qui a atteint un nouveau sommet en 34 ans, et au dynamisme de Wall Street, après qu'une forte baisse des ventes au détail aux États-Unis a ravivé les chances d'une réduction des taux d'intérêt au mois de juin.

Les données publiées cette semaine ont renforcé la conviction des investisseurs que l'économie américaine se porte suffisamment bien pour ne pas nécessiter de réduction immédiate des taux d'intérêt, ce qui a maintenu le dollar à son plus haut niveau depuis trois mois et a permis à l'or de connaître sa plus forte baisse hebdomadaire de l'année.

Wall Street a clôturé en force jeudi, après que les données aient montré une baisse étonnamment importante des dépenses de consommation aux États-Unis, ce qui a ravivé les chances que la Fed réduise ses taux d'ici le mois de juin.

L'optimisme a gagné l'Asie, où le Nikkei a clôturé à son plus haut niveau depuis 1989, puis l'Europe, où le STOXX 600 a atteint son plus haut niveau depuis janvier 2022.

"Tout le monde est encore dans ce mode d'achat massif qui a duré pratiquement toute l'année", a déclaré Michael Brown, stratège chez le courtier Pepperstone.

"Les baisses ne durent que 12 heures au maximum, avant que les acheteurs n'arrivent et ne s'emparent des titres", a-t-il ajouté.

Les contrats à terme américains laissent présager un début d'échanges optimiste plus tard dans la journée. Les contrats à terme sur le Nasdaq étaient en hausse de 0,5 %, tandis que ceux sur le S&P 500 gagnaient 0,2 %.

Le dollar a retrouvé un peu d'équilibre après une vente rapide jeudi pour s'échanger 0,2 % de plus contre le yen, qui est tombé à son niveau le plus bas depuis novembre, à des niveaux qui sont généralement considérés comme des catalyseurs potentiels pour une intervention officielle.

Le gouverneur de la Banque du Japon, Kazuo Ueda, a déclaré vendredi que la politique monétaire resterait très probablement accommodante, même après la fin des taux d'intérêt négatifs, faisant écho aux récentes assurances des responsables de la BOJ qui ont pesé sur le yen.

"Le dollar/yen s'est en quelque sorte consolidé autour du niveau de 150, ce qui apporte un soutien (au Nikkei). La réforme des entreprises est toujours en cours, les exportateurs vont donc continuer à bien se porter", a déclaré Tony Sycamore, analyste de marché chez IG.

DONNÉES FAIBLES, CONFIANCE FORTE

Les chiffres de jeudi ont montré que le Japon et la Grande-Bretagne sont entrés en récession à la fin de l'année dernière, et les ventes au détail aux États-Unis ont chuté beaucoup plus que prévu le mois dernier. Mais cela pourrait se traduire par un relâchement relatif de la politique monétaire.

"Je pense que la demande commence certainement à se fracturer dans certaines économies de marché développées", a déclaré M. Sycamore. "Cela fait donc avancer l'idée d'une réduction des taux d'intérêt.

La nuit dernière, les données ont montré que les ventes au détail américaines ont chuté de 0,8 % en janvier, la plus forte baisse en 10 mois. Pendant ce temps, les données britanniques de vendredi ont montré une forte amélioration des ventes au détail en janvier, mais cela n'a guère contribué à soutenir la livre.

Les marchés ont commencé à tabler sur une baisse des taux d'intérêt de la Fed en juin, inversant une partie de l'action des prix après qu'un rapport sur l'inflation américaine plus fort que prévu ait incité les traders à abandonner leurs paris sur un allègement précoce des taux d'intérêt.

Les rendements des bons du Trésor ont légèrement augmenté après une baisse au cours de la nuit. Le rendement des obligations de référence à 10 ans a augmenté de 2 points de base à 4,264% avant les données sur les prix à la production plus tard dans la journée.

Avec un dollar en hausse, l'or a été sous pression cette semaine. Le prix au comptant se dirige vers une baisse hebdomadaire de près de 1%, sa plus forte baisse hebdomadaire depuis fin décembre.

L'or, qui s'est toujours négocié au-dessus de 2 000 dollars l'once pendant la majeure partie des deux derniers mois, est resté stable à 2 005 dollars.

Les prix du pétrole ont baissé vendredi, après avoir bondi lors de la séance précédente. L'Agence internationale de l'énergie a signalé jeudi un ralentissement de la croissance de la demande cette année.

Le Brent a baissé de 0,9% à 82,11 dollars le baril, tandis que les contrats à terme américains ont baissé de 0,7% à 77,43 dollars.