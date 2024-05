Les investisseurs s'inquietent de la hausse des taux d'interet dans l'attente d'un rapport cle sur l'inflation americaine prevu pour vendredi.

Le dollar est reste ferme, atteignant son plus haut niveau en quatre semaines face au yen japonais et soutenu par la hausse des rendements obligataires.

L'indice MSCI des actions mondiales a chute de 8,15 points, soit 1,03%, pour atteindre 784,30, ce qui le place sur la voie de la plus forte baisse en pourcentage sur une journee depuis le 30 avril.

"Du cote du marche des actions, nous approchons de la fin du mois et les gens pourraient prendre des benefices, a declare Charlie Ripley, stratege principal en matiere d'investissement pour Alliance Investment Management, soulignant egalement la faiblesse de l'adjudication des bons du Tresor americain a 7 ans apres des resultats similaires pour les adjudications a 2 ans et a 5 ans de mardi.

"L'adjudication des obligations a sept ans s'est faite a un taux plus eleve que le niveau d'avant l'adjudication, ce qui fait trois adjudications consecutives ou les rendements ont ete plus eleves. Des taux plus eleves sont moins attrayants du point de vue de la valorisation des actions", a declare M. Ripley.

Il a note que les investisseurs se sont concentres sur les adjudications du Tresor parce qu'ils attendaient la publication de donnees economiques cles.

Le rapport sur l'indice des prix des depenses personnelles de consommation (PCE) aux Etats-Unis - la mesure de l'inflation privilegiee par la Reserve federale - n'est pas attendu avant vendredi et le rapport sur l'emploi de mai n'est attendu qu'une semaine plus tard.

A 14 h 45, le Dow Jones Industrial Average a perdu 409,30 points, soit 1,05 %, a 38 443,56, le S&P 500 a perdu 35,29 points, soit 0,67 %, a 5 270,75 et le Nasdaq Composite a perdu 75,47 points, soit 0,44 %, a 16 943,81.

Plus tot, l'indice europeen STOXX 600 a cloture en baisse de 1,08 %, ce qui represente sa plus forte baisse en pourcentage sur une journee depuis la mi-avril. Les rendements obligataires ont augmente en raison des craintes que les taux d'interet restent eleves plus longtemps a l'echelle mondiale, de nouvelles preuves de la persistance d'une inflation elevee dans la plus grande economie de la region exacerbant les inquietudes.

Le rendement du Tresor americain a 10 ans a atteint son plus haut niveau en quatre semaines et a augmente de 7,8 points de base a 4,62 %. Le rendement des obligations a deux ans, qui evolue generalement en fonction des previsions de taux d'interet, a augmente de 2,6 points de base pour atteindre 4,983 %.

Une partie tres surveillee de la courbe des rendements du Tresor americain, mesurant l'ecart entre les rendements des bons du Tresor a deux et a dix ans, consideree comme un indicateur des attentes economiques, s'est reduite a 36,5 points de base negatifs.

Le rendement a 7 ans est passe de 4,56 % mardi a 4,64 %.

En ce qui concerne les devises, l'indice du dollar, qui mesure le billet vert par rapport a un panier de devises comprenant le yen et l'euro, a gagne 0,41% a 105,09, avec l'euro en baisse de 0,45% a 1,0806 $.

Face au yen japonais, le dollar etait en hausse de 0,32% a 157,67 apres avoir atteint son plus haut niveau depuis le 1er mai.

Les prix du petrole ont baisse en raison des inquietudes concernant la faiblesse de la demande d'essence aux Etats-Unis et des craintes que la Fed ne maintienne les taux d'interet a un niveau plus eleve pendant plus longtemps.

Le petrole brut americain a baisse de 0,75% a 79,23 dollars le baril et le Brent a baisse de 0,74% a 83,60 dollars le baril.

L'or au comptant a baisse de 0,93% a 2 338,92 dollars l'once, car un dollar plus fort, des rendements obligataires plus eleves et les commentaires optimistes d'un responsable de la Fed mardi ont encore pese sur le sentiment.