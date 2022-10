Les actions s'envolent, les rendements baissent en raison des signes de refroidissement de l'économie.

Mardi, les actions américaines et le pétrole ont enregistré des gains importants pour une deuxième journée consécutive, tandis que les rendements du Trésor américain ont glissé, les investisseurs se demandant si les efforts mondiaux des banques centrales pour lutter contre l'inflation pourraient s'atténuer à l'avenir.

Un nouveau rapport montrant une diminution des offres d'emploi aux États-Unis, une lecture plus faible des données manufacturières américaines, et une augmentation des taux plus faible que prévu par la banque centrale australienne ont tous contribué à la spéculation des investisseurs sur le fait qu'un changement de banque centrale vers des augmentations de taux moins agressives pourrait être imminent.

Ce sentiment a contribué à pousser Wall street à la hausse mardi, le Dow Jones Industrial Average clôturant en hausse de 2,8 %, le S&P 500 bondissant de 3,06 % et le Nasdaq Composite gagnant 3,34 %.

L'indice mondial des actions MSCI, qui suit les actions de 45 pays, était en hausse de 3,3 %.

Les rendements obligataires mondiaux se sont orientés à la baisse, ceux du billet de référence du Trésor américain à 10 ans tombant à 3,631 %. Le rendement a chuté de près de 20 points de base lundi, après avoir dépassé 4,0 % la semaine dernière.

RALENTISSEMENT DU TRAVAIL ?

Mardi, le département américain du travail a annoncé que les offres d'emploi ont connu leur plus forte baisse en près de 2 ans et demi en août, ce qui suggère que le marché du travail pourrait commencer à se refroidir alors que les taux d'intérêt plus élevés s'installent.

Il y avait 1,7 ouverture de poste pour chaque personne sans emploi en août, contre deux en juillet. Mais les licenciements sont restés faibles, signes d'un marché du travail encore tendu qui pourrait maintenir la Réserve fédérale sur la voie du resserrement agressif de sa politique monétaire, alors que les responsables de la Fed insistent sur le fait qu'ils ont encore du travail à faire pour contenir l'inflation.

"Nous ne nous attendons pas à un changement dans les actions probables de la Fed lors de la prochaine réunion. Selon nous, le marché du travail est passé de 'extrêmement tendu' à juste 'très tendu' et la Fed répondra probablement par une autre augmentation de 0,75 % du taux des fonds fédéraux le mois prochain", a déclaré Jeffrey Roach, économiste en chef de LPL Financial.

Malgré tout, le ralentissement des données économiques s'est ajouté à un rapport manufacturier américain plus faible que prévu lundi et à une hausse des taux plus faible en Australie, où la Reserve Bank of Australia a surpris les marchés avec une hausse des taux d'intérêt plus faible que prévu, ce qui a relancé l'espoir que d'autres banques centrales pourraient suivre l'exemple.

"Il est clair que la décision de la RBA d'aujourd'hui alimentera les spéculations selon lesquelles d'autres banques centrales commenceront à ralentir le rythme des hausses", ont déclaré les analystes de TD Securities dans une note.

Les investisseurs attendront le rapport mensuel sur l'emploi américain de vendredi, une donnée majeure qui indiquera si les hausses de taux ont commencé à faire sentir leurs effets sur l'économie.

Avec la baisse des rendements du Trésor, le dollar a affiché des pertes pour la cinquième journée consécutive contre un panier de devises - sa plus longue série de baisses depuis août 2021 - car les investisseurs ont commencé à évaluer la possibilité que le resserrement des conditions de crédit incite la Réserve fédérale à faire preuve de plus de prudence. Le Dollar Index était en baisse de 1,44 % à 110,14.

Les marchés montrent que les investisseurs pensent que l'inflation est susceptible de baisser plus rapidement. Sur un horizon de cinq ans, les investisseurs voient l'inflation à seulement 2,33%, contre près de 3% il y a six semaines.

Les prix du pétrole ont poursuivi leur ascension dans la perspective d'une réduction de la production par les plus grands exportateurs mondiaux. Le pétrole brut Brent a augmenté de 3,11 % à 91,62 $ le baril, tandis que le pétrole brut américain a augmenté de 3,16 % à 86,27 $ le baril.

La baisse du dollar a également contribué à stimuler l'or, le prix spot de l'or augmentant de 1,5 % à 1 724,61 $ l'once.