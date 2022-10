Les actions se joignent au rallye mondial après une forte séance à Wall street

Les actions des marchés émergents se sont jointes à un rallye mondial mardi, après que de faibles données américaines aient suscité des doutes quant à la capacité de la Réserve fédérale à rester agressive dans sa lutte contre l'inflation, tandis qu'un coup subséquent porté aux rendements du Trésor américain et au dollar a soulevé les devises.

Après un début agité du dernier trimestre de l'année, l'indice MSCI des actions des marchés émergents a augmenté de 1,6 % et s'est fermement éloigné des plus bas de 2 ans et demi, tandis que l'indice des devises a grimpé de 0,2 %, étendant les gains à une quatrième session.

Les gains sont intervenus un jour après que des données manufacturières sombres à travers le monde aient renforcé les craintes de récession. Mais comme les investisseurs ont jaugé les faibles données manufacturières américaines, les actifs plus risqués ont augmenté, aidant les actions américaines à terminer en forte hausse lundi.

La volte-face du gouvernement britannique concernant les réductions d'impôts controversées qui avaient ébranlé les marchés locaux a également contribué à améliorer le sentiment.

"Les actions continuent de grimper après une séance américaine "à risque", car les récents points de pression - les taux réels et le dollar - continuent de s'atténuer", a déclaré Stephen Innes, associé directeur chez SPI Asset Management.

"Ceci, associé à des conditions de survente et à une nouvelle réduction de la prime de risque britannique, pourrait permettre aux marchés d'être bien soutenus jusqu'à la publication des chiffres de l'emploi non agricole aux États-Unis vendredi", a-t-il déclaré, ajoutant que la faiblesse des données manufacturières américaines pourrait stimuler les paris selon lesquels la Fed va bientôt ralentir.

Les actifs à risque ont pris un coup cette année, avec l'indice des devises EM en baisse d'environ 8 % par rapport à une hausse de 16 % du dollar, les principales banques centrales ayant réagi fortement à une inflation obstinément élevée, risquant une récession.

Parmi les mouvements les plus remarquables de la nuit, citons un bond de près de 5 % du real brésilien après la forte performance du président de droite Jair Bolsonaro au premier tour des élections présidentielles, qui a apaisé certaines craintes politiques.

Mardi, la lire turque est restée à l'écart de la reprise des autres devises émergentes, perdant 0,2 % après que le déficit commercial du pays a bondi de 298 % en glissement annuel en septembre en raison de la hausse des coûts d'importation de l'énergie. Cela s'est produit un jour après que des données aient montré que l'inflation avait atteint son plus haut niveau en 24 ans.

Le forint hongrois a rebondi de son plus bas niveau par rapport à l'euro après que le parlement a adopté le premier d'une série de projets de loi anti-corruption visant à éviter une perte de fonds de l'Union européenne alors que l'économie se dirige vers une récession.

Le rand sud-africain s'est renforcé de 0,6 % par rapport au dollar avant l'examen semestriel de la politique monétaire de la banque centrale qui aura lieu plus tard dans la journée et qui pourrait faire la lumière sur la trajectoire des taux d'intérêt dans l'économie la plus industrialisée d'Afrique. Pour un GRAPHIQUE sur la performance des marchés émergents en 2022, voir http://tmsnrt.rs/2egbfVh Pour un GRAPHIQUE sur la performance des indices MSCI émergents en 2022, voir https://tmsnrt.rs/2OusNdX

Pour les TOP NEWS sur les marchés émergents

Pour le rapport sur le marché de l'EUROPE CENTRALE, voir

Pour le rapport sur le marché TURC, voir

Pour le rapport sur le marché RUSSE, voir (Reporting by Susan Mathew in Bengaluru ; Editing by Subhranshu Sahu)