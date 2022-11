Les actions se redressent généralement en décembre, les investisseurs font preuve d'une certaine prudence cette année

Le S&P 500 a gagné en moyenne 1,6 % au cours du mois de décembre, la moyenne la plus élevée de tous les mois et plus du double du gain de 0,7 % de tous les mois, selon les données de la société de recherche en investissement CFRA. Le mois de septembre, quant à lui, est le pire mois en moyenne pour les actions, avec une baisse moyenne de 0,7 %.

Les gains seraient bien accueillis par de nombreux investisseurs après avoir vu l'indice S&P 500 chuter d'environ 16 % depuis le début de l'année. Pourtant, les actions de la Réserve fédérale américaine visant à resserrer agressivement les taux d'intérêt pour lutter contre l'inflation ont pesé sur le marché.

"Le mois de décembre est habituellement une bonne période pour les investisseurs, mais en ce moment, ils sont coincés parce que c'est vraiment l'accent mis sur les taux qui fera monter ou descendre le marché à court terme", a déclaré Sam Stovall, stratège en chef des investissements chez CFRA Research.

"La question cette année est de savoir si la Fed augmentera de 75 ou 50 points de base, et s'il y aura un commentaire dovish qui suggérera que la Fed augmentera les taux une ou deux fois de plus l'année prochaine, puis s'arrêtera", a déclaré Stovall.

Décembre est généralement un bon mois car les gestionnaires de fonds achètent des actions qui ont surperformé au cours de l'année pour ce qu'on appelle de la "poudre aux yeux" de leurs portefeuilles alors qu'il y a des afflux de fin d'année et une liquidité plus faible pendant les semaines raccourcies par les vacances, a déclaré Stovall.

Dans le même temps, les actions américaines ont augmenté au cours des cinq derniers jours de bourse de décembre et des deux premiers jours de janvier 75 % du temps depuis 1945, selon la CFRA, dans un soi-disant Rallye du Père Noël. Cette année, la période commence le 27 décembre. Le rallye du Père Noël moyen a fait progresser le S&P 500 de 1,3 % depuis 1969, selon le Stock Trader's Almanac.

Cette année, cependant, l'attention des investisseurs s'est largement déplacée vers la Fed et le rythme auquel elle continuera à augmenter les taux d'intérêt alors qu'elle tente de faire baisser l'inflation de près de 40 ans.

"Les investisseurs ont tendance à être optimistes au début de la nouvelle année, mais c'est toujours le marché de la Fed", a déclaré Brian Jacobsen, stratège d'investissement senior chez Allspring Global Investments. "Le vieux dicton dit que 'la tendance est votre amie et ne combattez pas la Fed', mais maintenant c'est 'la Fed n'est pas votre amie, alors ne combattez pas la tendance'."

Les investisseurs évaluent à 75 % la probabilité que la Fed augmente les taux lors de sa réunion du 14 décembre de 50 points de base pour atteindre un taux cible de 4,5 %, tandis que la probabilité d'un autre mouvement jumbo de 75 points de base est de 24 % selon l'outil FedWatch de CME.

Le procès-verbal publié mercredi de la réunion de la Fed du 2 novembre a montré qu'une "majorité substantielle" des décideurs politiques a convenu qu'il serait "probablement bientôt approprié" de ralentir le rythme des hausses de taux d'intérêt", bien que les membres de la Fed estiment qu'il y a "une incertitude significative sur le niveau ultime" de la façon dont les taux doivent augmenter.

Une autre augmentation démesurée des taux pourrait entraver le rallye de plus de 10 % du S&P 500 depuis le début du mois d'octobre, alimenté en grande partie par l'espoir que l'inflation a atteint des sommets inégalés depuis 40 ans, permettant ainsi à la Fed de ralentir et éventuellement de mettre en pause son cycle de hausse des taux le plus agressif depuis les années 1970.

Le président de la Fed, Jerome Powell, qui s'exprimera le 30 novembre, a signalé que la banque centrale pourrait passer à des hausses de taux plus modestes le mois prochain, mais a également déclaré que les taux pourraient finalement devoir être plus élevés que les 4,6 % que les responsables politiques estimaient en septembre nécessaire d'ici l'année prochaine.

"La forte réduction de la valorisation des entreprises publiques et privées est une conséquence douloureuse" de la hausse des coûts des taux d'intérêt et signifiera probablement que le S&P 500 chutera de 9 % à 3 600 au cours des 3 prochains mois, ont écrit les stratèges de Goldman Sachs dans une note lundi.

Pourtant, il y a peut-être d'autres raisons d'espérer un autre rallye saisonnier cette année.

Les vendeurs à découvert ont couvert près de 30 milliards de dollars de positions courtes depuis le début du mois, la couverture la plus importante venant des secteurs de la consommation discrétionnaire, des soins de santé et des valeurs financières, selon S3 Partners.

"Les vendeurs à découvert réduisent leurs positions au fur et à mesure que le marché se redresse, et ils subissent des pertes liées à l'évaluation au marché - et ils réduisent peut-être leurs positions en prévision d'un rallye de fin d'année", a déclaré Ihor Dusaniwsky, directeur général de S3 Partners.

Les douloureuses baisses à deux chiffres des actions et des obligations américaines, entre-temps, ont rendu les deux classes d'actifs plus attrayantes pour les investisseurs à long terme, a déclaré Liz Ann Sonders, stratège en chef des investissements chez Charles Schwab.

"Les choses semblent assez décentes si vous avez un horizon d'un an, mais pas sans une volatilité potentiellement importante au cours du prochain trimestre ou des deux prochains trimestres", a-t-elle déclaré.