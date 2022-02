Les actions se regroupent alors que les investisseurs retiennent leur souffle sur l'Ukraine

Les prix des produits de base restent toutefois élevés et les opérateurs sont toujours nerveux face à la situation à l'est de l'Europe.

Cette nuit, le pétrole a atteint son plus haut niveau depuis sept ans, tandis que l'indice S&P 500 a basculé en territoire de correction, après avoir chuté de plus de 10 % par rapport au pic record de janvier. [O/R][.N]

Les contrats à terme du S&P 500 étaient en hausse de 0,4 % dans les premiers échanges en Asie, après que le président américain Joe Biden ait laissé la porte ouverte à la diplomatie en annonçant des sanctions contre deux banques russes et certaines élites proches du président Vladimir Poutine.

L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon a reculé de 0,1 %. Le Nikkei japonais était fermé à l'occasion de l'anniversaire de l'empereur.

"Le marché considère les différentes sanctions (...) comme modestes et peut-être pas aussi agressives qu'on le craignait", a déclaré Chris Weston, responsable de la recherche chez le courtier Pepperstone.

"Pour l'instant, on pourrait évaluer qu'il y a une vibration à travers les marchés que les troupes russes tiendront le Donbass, mais ne pousseront pas plus loin", a-t-il ajouté, en référence aux parties de l'est de l'Ukraine que la Russie a reconnues comme indépendantes et a envoyé des troupes pour les renforcer.

L'Union européenne et la Grande-Bretagne ont également annoncé leur intention de cibler les banques et les élites russes, tandis que l'Allemagne a interrompu le projet russe de gazoduc Nord Stream 2, entraînant une hausse de près de 11 % du prix de référence du gaz en Europe.

Les contrats à terme sur le blé ont également bondi mardi, affichant leur plus forte hausse en trois ans et demi, et les contrats à terme sur le maïs ont atteint leur plus haut niveau en huit mois, en raison de la crainte que le conflit ne perturbe l'approvisionnement en céréales de la région d'exportation de la mer Noire. [GRA/]

Les contrats à terme sur le pétrole brut Brent étaient stables à 96,74 dollars le baril, après avoir atteint le sommet de 99,50 dollars mardi. Les contrats à terme sur le pétrole brut américain se sont établis à 91,92 dollars le baril.

"En bref, les investisseurs s'inquiètent d'un choc stagflationniste en Europe et, à un moindre degré, de l'économie mondiale en général", a déclaré Shane Oliver, économiste en chef chez AMP Capital à Sydney.

L'OFFRE DES MÉTAUX

Les craintes concernant l'Ukraine ont touché les investisseurs en même temps que la hausse des taux d'intérêt, les banques centrales du monde entier commençant à prendre des mesures pour éviter l'inflation.

La Banque de réserve de Nouvelle-Zélande a annoncé sa troisième hausse de taux consécutive mercredi, augmentant son taux de référence de 25 points de base à 1 %, comme prévu, mais surprenant les investisseurs avec un ton faucon.

Le dollar néo-zélandais a augmenté de 0,6 % à la suite de cette annonce et connaît sa plus longue série de gains quotidiens depuis près de deux ans. Les obligations néo-zélandaises et australiennes ont subi des pressions. [NZD/]

La Chine est une exception notable où les taux baissent et, selon un groupe de recherche privé, les banques de près de 90 villes ont réduit les taux hypothécaires ce mois-ci.

Ailleurs dans le commerce des devises, les mouvements ont été assez modérés, bien que l'espoir que la guerre en Ukraine puisse être évitée ait enlevé une partie de l'offre des havres de sécurité. [FRX/]

Le yen est resté stable à 115,00 par dollar, après avoir atteint 114,50 il y a un jour. L'euro a oscillé autour de sa moyenne mobile sur 50 jours à 1,1331 $.

Le dollar australien, qui a été soutenu par la flambée des prix des matières premières, a atteint un sommet de deux semaines à 0,7235 $.

Les bons du Trésor étaient fermés en Asie en raison du jour férié à Tokyo, mais les contrats à terme de référence à 10 ans sont restés stables et ont affiché un rendement implicite de 1,96 %. [US/]

Les métaux précieux se sont repliés des sommets de la nuit, mais restent à la hausse en raison des craintes de guerre. L'or est resté stable à 1 898 $ l'once et a augmenté de plus de 8 % par rapport à son plus bas niveau de décembre, tandis que le platine et le palladium ont bondi en raison des craintes d'une perturbation de l'approvisionnement. [GOL/]

Le platine est en hausse de plus de 20 % depuis décembre et le palladium a gagné plus de 50 %.

"C'est encore plus impressionnant dans un contexte de hausse des taux", a déclaré Shafali Sachdev, responsable des opérations de change en Asie chez BNP Paribas Wealth Management.