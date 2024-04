Les mots de prudence prononcés jeudi par les responsables de la Réserve fédérale sur la nécessité de maintenir les réductions de taux d'intérêt jusqu'à ce que l'inflation ralentisse clairement ont étouffé un rallye boursier à Wall Street et ont déclenché une hausse des prix des obligations.

Les marchés boursiers mondiaux ont progressé après que les données montrant une augmentation des nouvelles demandes d'allocations de chômage aux États-Unis ont maintenu intactes les perspectives d'une réduction prochaine des taux par la Fed, avant un rapport clé sur l'emploi prévu vendredi.

Cependant, plusieurs décideurs politiques ont rapidement dissipé les attentes de réductions de taux à l'horizon, en approuvant une approche prudente du début de l'assouplissement monétaire.

La banque centrale américaine a "le temps que les nuages se dissipent" sur l'inflation avant de commencer à réduire les taux, a déclaré le président de la Fed de Richmond, Thomas Barkin.

Si l'inflation continue de stagner, aucune réduction ne sera peut-être nécessaire d'ici la fin de l'année, a déclaré Neel Kashkari, président de la Fed de Minneapolis. Austan Goolsbee, président de la Fed de Chicago, a quant à lui estimé que la hausse persistante et démesurée des prix des services immobiliers constituait le principal obstacle au retour de l'inflation à l'objectif de 2 % fixé par la Fed.

Depuis la reprise qui a débuté en octobre, le marché a suffisamment de raisons de se sentir un peu épuisé et vulnérable aux vendeurs, a déclaré Rick Meckler, partenaire de Cherry Lane Investments à New Vernon, dans le New Jersey.

"Beaucoup d'acheteurs anticipaient le début d'un cycle de baisse des taux d'intérêt. Au début, ils étaient prêts à accepter que cela se produise peut-être avec du retard, mais que cela se produise", a-t-il déclaré. "Maintenant, il y a juste un peu de doute quant à savoir si cela va se produire cette année.

En début de séance, les prix de l'or ont atteint un niveau record, l'or au comptant atteignant 2 304,09 dollars l'once, et l'indice de référence S&P 500 s'est approché d'un nouveau sommet historique.

Mais Wall Street a clôturé en forte baisse, le Dow Jones Industrial Average chutant de 1,35 %, le S&P 500 de 1,23 % et le Nasdaq Composite de 1,4 %. L'indice MSCI des performances des actions mondiales a reculé de 0,61 %.

Les actions se sont redressées après que les données ont montré que le nombre d'Américains déposant de nouvelles demandes d'allocations de chômage a atteint son plus haut niveau en deux mois la semaine dernière, suggérant que les pressions salariales s'atténueraient et contribueraient à ralentir l'inflation.

Alors que les licenciements ont augmenté pour atteindre un niveau record de 14 mois en mars, les suppressions d'emplois ont peu changé par rapport à la même période de l'année dernière, ce qui indique que le marché du travail reste solide.

"Nous constatons que les gens trouvent du travail, et même si les licenciements ont été un peu plus nombreux, ils sont beaucoup plus nombreux à trouver un emploi", a déclaré Steven Ricchiuto, économiste en chef pour les États-Unis chez Mizuho Securities à New York.

"Ce chiffre vous montre que la tendance du marché du travail reste très ferme. Plus important encore, les demandes d'allocations continues sont bien en dessous du niveau de 2 millions" considéré comme normal, a-t-il ajouté.

La conviction qu'un cycle de réduction des taux commencera au cours du prochain trimestre est très forte pour la plupart des investisseurs, a déclaré Marvin Loh, stratège macroéconomique senior chez State Street à Boston.

Les obligations se sont redressées alors que leurs rendements, qui évoluent inversement aux prix, ont chuté en fin de séance. Les investisseurs obligataires ont équilibré leurs positions avant la publication du rapport sur l'emploi pour le mois de mars, vendredi. Selon une enquête Reuters, le nombre d'emplois non agricoles devrait augmenter de 200 000, contre une hausse de 275 000 en février.

Le rendement des obligations du Trésor à deux ans, qui reflète les attentes en matière de taux d'intérêt, a baissé de 3,4 points de base à 4,645 %, tandis que le rendement de l'obligation de référence à 10 ans a baissé de 4,8 points de base à 4,307 %.

Le dollar a atteint son niveau le plus bas en deux semaines en raison de la perspective d'une baisse des taux de la Fed en juillet, voire en juin, tandis que le yen, malmené, s'est maintenu sous le niveau clé de 152.

L'indice du dollar, qui mesure la monnaie américaine par rapport à six autres devises, a baissé de 0,01 %, tandis que le risque d'une intervention japonaise a maintenu le dollar en baisse de 0,02 % à 151,27 yens.

Les prix du pétrole ont augmenté de plus d'un dollar, les tensions géopolitiques et les réductions de production l'emportant sur la prudence concernant les réductions de taux de la Fed.

Les contrats à terme de Brent pour juin se sont établis en hausse de 1,30 $, soit 1,5 %, à 90,65 $ le baril, tandis que les contrats à terme de West Texas Intermediate pour mai se sont établis en hausse de 1,16 $, soit 1,4 %, à 86,59 $ le baril.

Les prix de l'or ont repris leur souffle après avoir atteint un record historique plus tôt dans la session.

Les contrats à terme sur l'or aux États-Unis ont baissé de 0,2 % à 2 308,50 $ l'once.