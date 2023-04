Les actions ont eu du mal à progresser mercredi, le dollar a subi des pertes et les obligations se sont accrochées à des gains, alors que les signes de ralentissement du marché du travail américain ont rendu les investisseurs nerveux quant aux perspectives économiques, tandis qu'une hausse des taux plus importante que prévu a fait grimper le dollar kiwi.

Le commerce asiatique a été ralenti par les vacances à Hong Kong et en Chine, laissant l'indice MSCI Asie-Pacifique hors Japon à peine plus que stable, tandis que le Nikkei japonais a chuté de 1 %.

Au cours de la nuit, une série de quatre jours de gains pour les indices de Wall street a pris fin, avec une baisse des trois principaux indices, et les attentes en matière de taux d'intérêt ont été réduites après que les données ont montré que les ouvertures d'emplois aux États-Unis ont atteint leur plus bas niveau en près de deux ans en février.

Les rendements des bons du Trésor à deux ans, qui suivent de près les attentes en matière de taux d'intérêt à court terme, ont chuté de près de 15 points de base et le dollar a suivi le mouvement pour atteindre des creux de deux mois.[US/][FRX/]

"Dans une lettre aux actionnaires, Jamie Dimon, directeur général de la plus grande banque des États-Unis, JPMorgan Chase & Co, a déclaré que les craintes liées à la confiance qui ont ébranlé les banques ne se sont pas dissipées.

"La crise actuelle n'est pas encore terminée", a-t-il déclaré. "Et même lorsqu'elle sera derrière nous, elle aura des répercussions pendant des années.

Les contrats à terme sur les taux d'intérêt américains se sont fortement redressés au cours des dernières semaines, les opérateurs estimant que, sous la pression, les banques resserreront de toute façon leurs prêts, ce qui évitera aux responsables de la politique monétaire d'avoir à faire leur travail.

Les derniers prix des contrats à terme indiquent qu'il y a plus de chances que la Réserve fédérale ait fini de relever ses taux, et qu'elle ait réduit ses taux de plus de 60 points de base cette année.

Les rendements à deux ans sont à 3,8459 % et les rendements à 10 ans à 3,3517 %, l'ensemble de la courbe des rendements américains se situant en dessous du sommet de la fenêtre des taux des fonds fédéraux, qui est à 5 %.

L'or, qui ne rapporte rien, a atteint son plus haut niveau en un an, au-dessus de 2 000 dollars l'once, au cours de la nuit.

"Il est possible que la Fed se faufile encore une fois, mais la distribution des probabilités autour du taux directeur est fortement biaisée à la baisse", a déclaré John Briggs, responsable de l'économie et de la stratégie de marché chez NatWest Markets.

"Nous ne pensons pas que les prix du marché vont changer de sitôt.

LE DOLLAR SOUS PRESSION

En dehors des États-Unis, les marchés considèrent que d'autres banques centrales maintiennent le cap sur les hausses de taux pour maîtriser l'inflation. Un sondage Reuters réalisé auprès de stratèges du marché des changes a révélé que la plupart d'entre eux s'attendent à ce que cela maintienne la pression sur le dollar cette année.

La Banque de réserve de Nouvelle-Zélande a surpris les traders avec une hausse de 50 points de base mercredi qui a fait grimper le kiwi de 1% à un moment donné pour atteindre un plus haut de deux mois - ce qui contraste avec la banque centrale australienne, qui a mis en pause ses hausses mardi.

Ailleurs, les investisseurs prévoient encore quelques hausses de taux en Europe, où les exportations allemandes sont devenues étonnamment fortes. L'euro s'est maintenu à son plus haut niveau depuis deux mois, à 1,0973 dollar. Le kiwi était en hausse de 0,7 % à 0,6355 $.

La Chine et l'Asie en général sont les grands espoirs de croissance.

Les données japonaises de mercredi ont montré que l'activité des services a augmenté à son rythme le plus rapide en plus de neuf ans en mars - bien que la production industrielle reste faible.

Le secteur manufacturier tentaculaire de la Chine a perdu de son élan en mars, selon des données publiées plus tôt dans la semaine, bien que les flux d'investissement aient atteint un record pour le premier trimestre grâce à l'optimisme des étrangers qui pensent que la politique de soutien aux entreprises est à venir.

Les marchés des matières premières se stabilisent après la flambée des prix du pétrole de lundi, suite à l'annonce d'une réduction surprise de la production de l'OPEP+. Les contrats à terme sur le brut Brent étaient stables à 85,42 $ le baril. [O/R]