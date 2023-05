Les actions asiatiques ont vacillé dans des échanges prudents mardi, tandis que le dollar est resté ferme avant une série de publications de données et de réunions de banques centrales qui commencent avec la Banque de réserve d'Australie plus tard dans la journée.

La vente des actifs de la First Republic Bank à JPMorgan Chase a permis de résoudre la troisième faillite bancaire américaine en deux mois. Les rendements des bons du Trésor ont augmenté en réaction et les attentes se sont raffermies jusqu'à devenir presque certaines d'une dernière hausse des taux américains cette semaine.

Les actions de JPMorgan ont augmenté de 2,1 %. Le S&P 500 a clôturé sur une note stable et les analystes d'ANZ ont déclaré que le soulagement des marchés était évident.

L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique en dehors du Japon a oscillé entre la stagnation et la baisse de 0,2 % après que les gains dans les secteurs de la technologie et des casinos à Hong Kong se soient avérés de courte durée.

Les marchés de la Chine continentale étaient fermés. Le Nikkei japonais a atteint un plus haut de 16 mois, avant de reculer légèrement, le secteur bancaire étant un frein. [.T]

Des centaines de milliers de visiteurs chinois se sont rendus dans les casinos de Macao le week-end dernier à l'occasion des vacances de la fête du travail, et dans la nuit, MGM Resorts International a annoncé des revenus supérieurs aux prévisions et a fait état de volumes importants à Las Vegas et à Macao.

Le yen, quant à lui, s'est stabilisé après deux séances de fortes chutes suite à la décision de la Banque du Japon, vendredi, de maintenir une politique monétaire ultra-légère en temps utile. [FRX/]

Cette politique contraste avec celle des États-Unis et de l'Europe, où les banques centrales ont entamé un cycle de hausses et continuent de le faire.

Le yen a franchi sa moyenne mobile de 200 jours mardi et a atteint un plus bas de près de deux mois face au dollar mercredi avant de se stabiliser à 137,40.

La devise japonaise a atteint un nouveau creux de 14-1/2 à 151,08 pour un euro mercredi et se négocie à son plus bas niveau enregistré par rapport au franc suisse dans les données de Refinitiv qui remontent au début des années 1980. L'euro s'est maintenu à 1,0987 dollar.

IMPRÉVISIBLE

Une grande partie de l'Europe revient également des vacances du 1er mai mardi, avec des enquêtes sur l'activité finale, des chiffres préliminaires sur l'inflation et une enquête sur les prêts bancaires européens qui sera suivie de près étant donné les tensions récentes dans le secteur.

Les contrats à terme européens ont augmenté de 0,1 % en Asie, tandis que les contrats à terme du S&P 500 ont baissé de 0,1 %.

Sur le front de la politique monétaire, la Banque de réserve d'Australie (RBA) sera la première à se prononcer au cours d'une semaine qui verra les banques centrales se réunir aux États-Unis, en Europe et en Norvège. Les marchés s'attendent à ce que la RBA ne bouge pas et que les autres banques centrales augmentent leurs taux d'intérêt.

"Le dollar australien peut augmenter de 0,8 % si la RBA relève le taux d'intérêt de 25 points de base comme nous le prévoyons, car les marchés financiers estiment qu'il n'y a pratiquement aucune chance de changement", a déclaré Kristina Clifton de la Commonwealth Bank of Australia à Sydney.

Les contrats à terme sur les taux d'intérêt impliquent une probabilité de 95 % d'une augmentation de 25 points de base de la Réserve fédérale mercredi, mais les marchés prévoient également des réductions de taux d'ici la fin de l'année.

Les rendements des bons du Trésor à deux ans, qui reflètent les attentes des taux américains à court terme, sont restés stables à 4,1221 % en Asie. Les swaps de défaut de crédit américains - qui reflètent l'assurance contre un défaut de paiement - ne sont pas liquides, mais ils ont fait un bond ces derniers temps, alors que la politique politicienne pousse le gouvernement américain à se rapprocher de sa limite d'emprunt.

La nuit dernière, la secrétaire au Trésor, Janet Yellen, a déclaré que le Trésor pourrait manquer d'argent pour couvrir ses obligations dès le 1er juin.

"Les prochaines semaines vont être imprévisibles", ont déclaré les analystes de Goldman Sachs dans une note", l'incertitude sur la date limite précise ne contribuant pas à focaliser l'attention des parlementaires.

"Cela pourrait augmenter le risque que le Congrès ne lève pas la limite de la dette en temps utile, ce qui pourrait se traduire par des paiements manqués, mais aussi par une extension à court terme, auquel cas l'exercice se répéterait quelques semaines ou quelques mois plus tard."