Les actions sont en difficulté en raison des discussions sur l'assouplissement des règles et du krach des crypto-monnaies.

Les indices de la Corée du Sud et du Japon sont restés stables dans les échanges matinaux et le Hang Seng de Hong Kong a chuté d'environ 0,8 %, entraînant une baisse de 0,2 % de l'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique, hors Japon.

Le bitcoin, qui a plongé de 30 % à 30 000 dollars pendant la nuit, cherchait un soutien autour de 36 000 dollars. Les contrats à terme sur les actions américaines ont vacillé juste en dessous du niveau plat.

Les matières premières ont également chuté, les obligations du Trésor ont subi des pertes tandis que le dollar a conservé ses gains de la nuit.

Le procès-verbal de la Fed publié mercredi indique qu'un "certain nombre" de responsables pensent que si la reprise se maintient, il pourrait être approprié de "commencer à discuter d'un plan d'ajustement du rythme des achats d'actifs".

"C'est vraiment l'opinion du marché", a déclaré Rob Carnell, économiste chez ING, par téléphone depuis Singapour, les opérateurs s'attendant à des indices forts au cours de l'été sur l'arrivée du "taper" et sur le fait que le soutien politique pourrait commencer à s'atténuer en décembre.

"Cela nous amène là où nous pensons que nous allons aller, et peut-être que cela lève un peu l'incertitude autour de cela - donc vous avez une légère augmentation des rendements obligataires et le dollar se reprend un peu."

Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans a augmenté de 4,1 points de base au cours de la nuit pour atteindre 1,6830 % et a baissé à 1,6676 % au début des échanges à Tokyo. Le dollar s'est éloigné de son plus bas niveau depuis quatre mois pour s'établir autour de 1,2183 dollar par euro. US/] [FRX/]

Le dollar a également franchi sa moyenne mobile à 20 jours contre le yen, l'australien et le kiwi. Il s'est acheté 109,17 yens et l'indice du dollar s'est établi à 90,149.

À Wall Street, le S&P 500 a clôturé en baisse de 0,3 % et le Nasdaq est resté stable, ce qui constitue une sorte de reprise après que chacun d'entre eux ait chuté de plus de 1,6 % au cours de la séance. [.N]

CRYPTO CRUSHED

La chute brutale du bitcoin, de l'éther et d'autres crypto-monnaies semble avoir été déclenchée par la décision de la Chine, mardi, de renforcer les restrictions strictes sur le commerce des crypto-monnaies en interdisant aux institutions financières de fournir des services de transaction.

Les traders ont déclaré que l'énorme hausse des prix de la classe d'actifs au cours des derniers mois signifiait que la gravité avait probablement aussi joué un rôle, ainsi que le refroidissement apparent du bitcoin par Elon Musk, le patron de Tesla, en raison de la quantité d'énergie consommée pour le traitement des transactions.

Les pannes de plusieurs grandes plateformes d'échange pendant le maelström, qui ont également fait chuter l'éther de près de 50 %, n'ont pas non plus inspiré la confiance. Bien que bien au-dessus des plus bas de la nuit, l'éther et le bitcoin sont restés sous pression jeudi.

"Ce n'est pas seulement la crypto - bien que ce soit l'enfant-vedette de ce mouvement - mais les SPAC, les récentes introductions en bourse, ARK Innovation et Tesla, pour n'en citer que quelques-uns, ont tous perdu leur offre", a déclaré Chris Weston, responsable de la recherche chez le courtier Pepperstone à Melbourne.

"Pour moi, le facteur primordial est la liquidité et le moment de la baisse de la liquidité et cela a d'énormes ramifications - nous débattons, non seulement d'un ralentissement du rythme des achats d'actifs des banques centrales (QE), mais aussi du moment où le QE prend fin."

Ailleurs, les matières premières industrielles ont fortement chuté jeudi après que la Chine a déclaré qu'elle renforcerait sa gestion de l'offre et de la demande pour freiner les hausses déraisonnables.

Les contrats à terme sur le minerai de fer de Dalian ont chuté de 7 % dans les premiers échanges et ceux sur le charbon de 8 %, ce qui a déclenché une limite à la baisse. [IRONORE/]

Le pétrole brut a quitté ses plus bas niveaux de la nuit mais est resté sous pression en raison des inquiétudes concernant les nouvelles restrictions COVID-19 en Asie qui réduisent la demande et les perspectives de taux aux États-Unis.

Le baril de Brent est resté stable à 66,70 $ et le baril de pétrole brut américain à 63,29 $. [O/R]