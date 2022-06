Les actions sont en hausse alors que la baisse des matières premières propose un baume sur les craintes d'inflation.

Le cuivre, un indicateur de la production économique grâce à son large éventail d'utilisations industrielles et de construction, a glissé de 3 % à Shanghai et est en baisse de plus de 7 % pour la semaine - sa plus forte chute hebdomadaire depuis l'effondrement des marchés financiers dû à une pandémie en mars 2020.

Le pétrole a également chuté dans la nuit, et les contrats à terme sur le Brent sont en baisse de 2 % sur la semaine à 110,62 $ le baril, tandis que les prix des céréales de référence ont sombré, le blé de Chicago étant en baisse de près de 9 % sur la semaine et à son plus bas depuis mars à 9,42 $ le boisseau. [O/R] [GRA/]

La chute des prix a apporté un certain soulagement aux actions puisque l'énergie et l'alimentation sont les moteurs de l'inflation. Après de lourdes pertes récentes, l'indice mondial des actions MSCI est en hausse de 2 % sur la semaine.

L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique, hors Japon, a augmenté de 1% vendredi, flatté par les vendeurs à découvert qui se sont retirés d'Alibaba - qui a augmenté de 5% - sur fond d'indications selon lesquelles la répression technologique de la Chine s'atténue.

Le Nikkei japonais a augmenté de 0,8 % pour un gain hebdomadaire de 1,6 % et les contrats à terme du S&P 500 sont restés stables après que l'indice ait augmenté d'environ 1 % pendant la nuit. Le dollar américain se maintient juste en dessous de son plus haut niveau depuis deux décennies par rapport à un panier de devises majeures.

"Alors que les inquiétudes du marché concernant un ralentissement brutal sont à l'origine des récentes baisses des prix des matières premières, la baisse des prix des matières premières semble être exactement ce que le médecin a ordonné pour l'économie mondiale", a déclaré Brian Daingerfield, stratégiste de marché chez NatWest.

"Une grande partie de nos craintes d'atterrissage brutal sont liées à des préoccupations qui renvoient aux prix des matières premières."

La faiblesse des données tout au long de cette semaine en est la cause.

Les indicateurs de l'activité industrielle au Japon, en Grande-Bretagne, dans la zone euro et aux États-Unis ont tous fléchi en juin, les producteurs américains signalant la première baisse absolue des nouvelles commandes en deux ans, face à une confiance en berne.

Les obligations se sont fortement redressées dans l'espoir que les paris sur des hausses de taux agressives devraient être réduits, les rendements allemands à deux ans ayant baissé de 22 points de base, leur plus forte baisse depuis 2008. [GVD/EUR]

Le rendement de référence du Trésor à 10 ans a baissé de 7 points de base pendant la nuit et est resté stable à 3,0944 %. [US/]

Le dollar américain a glissé de ses récents sommets, mais pas trop loin car les investisseurs restent prudents. Il était dernièrement assez stable à 1,0529 $ par euro et achetait 134,79 yens. [FRX/]

Le yen, malmené, s'est stabilisé cette semaine et a bénéficié vendredi d'un léger soutien grâce à l'inflation japonaise qui a dépassé l'objectif de 2 % de la Banque du Japon pour le deuxième mois consécutif, ce qui a mis un peu plus de pression sur sa politique ultra-libre.

Les intervenants de la Banque centrale européenne et de la Réserve fédérale seront surveillés de près plus tard dans la journée, tout comme les données des ventes au détail britanniques et la confiance des entreprises allemandes. Au-delà de cela, la principale inquiétude est de savoir ce que tout cela signifie pour les performances des entreprises.

"Les rapports sur les bénéfices du deuxième trimestre enverront des ondes de choc au marché car les perspectives de bénéfices ne se sont pas détériorées de manière significative jusqu'à présent, et cela renforcera les inquiétudes concernant une récession", a déclaré Charu Chanana, stratège de marché chez le courtier Saxo à Singapour.