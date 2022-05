Les actions sont en hausse avant les minutes de la Fed, le dollar n'est pas à son plus bas niveau depuis un mois.

Les craintes d'une récession mondiale ont été ébranlées mardi par la faiblesse des données du marché immobilier américain, mais les échanges européens et asiatiques ont vu l'ambiance se renforcer progressivement.

Des allusions à de nouvelles mesures de stimulation de la part de la Chine et une hausse du moral des consommateurs allemands ont fait grimper le STOXX 600 européen de 0,6 % en début de séance [.EU] après que les principaux indices asiatiques du MSCI aient augmenté d'environ 0,5 % pendant la nuit.

Le pétrole était de nouveau en hausse, ce qui, avec la hausse des prix des denrées alimentaires, signifie plus de carburant pour la hausse de l'inflation que les banques centrales du monde entier s'efforcent maintenant de contenir.

La Réserve fédérale américaine a promis d'agir de manière agressive en augmentant le coût des emprunts et le compte-rendu de sa dernière réunion, qui doit avoir lieu plus tard, sera analysé à la recherche d'indices concernant la vitesse et l'étendue de ces actions.

Les investisseurs s'attendent actuellement à une série de hausses de taux de 50 points de base au cours des prochains mois, ce qui alimente les craintes que cela puisse facilement paralyser la plus grande économie du monde.

"De notre point de vue, les craintes de récession sont réelles", a déclaré Salman Baig, gestionnaire de portefeuille au sein de l'équipe des solutions multi-actifs d'Unigestion, ajoutant que "la Fed a une tâche très difficile sur les bras" pour organiser un "atterrissage en douceur".

Le Dollar Index américain - qui mesure la devise par rapport à six grands rivaux - a rebondi de 0,16% à 101,92, un niveau qui n'avait pas été atteint depuis le 26 avril.

Pendant ce temps, le dollar kiwi a atteint un sommet de trois semaines à 0,65 $ après que sa banque centrale a relevé ses taux de manière agressive de 50 points de base et a signalé qu'il y aurait encore beaucoup à faire.

Cependant, les marchés obligataires sont restés largement en attente des minutes de la Fed et après que la directrice de la BCE, Christine Lagarde, ait laissé entendre cette semaine que la BCE allait bientôt procéder à ses premières hausses de taux d'intérêt en plus de dix ans. [GVD/EUR]

DISLOCATION

Cette nuit, la Bourse a été ébranlée par la faiblesse des données sur le logement et l'industrie manufacturière et par le fait que certains hauts responsables de la Fed ont soutenu deux autres hausses importantes des taux d'intérêt dès juin et juillet afin de lutter contre l'inflation qui atteint son plus haut niveau depuis 40 ans aux États-Unis.

Les ventes de maisons neuves aux États-Unis ont chuté de 16,6 % en glissement mensuel en avril, la plus forte baisse en neuf ans, ce qui a envoyé les rendements du Trésor américain à leur plus bas niveau en un mois, les investisseurs se tournant une fois de plus vers la sécurité. L'obligation de référence à 10 ans était à 2,766 % en Europe, le rendement à 2 ans était à 2,522 % et le rendement du Bund allemand à 10 ans était à 0,946 %.

Les contrats à terme de Wall Bourse étaient légèrement plus élevés après que le Nasdaq Composite ait chuté de 2,35% et que le S&P 500 ait perdu 0,8% mardi. (.N)

Le président de la Fed d'Atlanta, Raphael Bostic, a averti qu'une hausse des taux trop rapide pourrait créer une "dislocation économique significative" et fait partie d'une poignée de décideurs de la Fed favorables à une réduction du rythme des hausses de taux plus tard dans l'année si l'inflation se refroidit.

Les investisseurs en Asie restent tout aussi nerveux quant à l'impact sur la croissance des effets des blocages persistants de la Chine COVID-19, qui menacent de saper les récentes mesures de stimulation dans la deuxième plus grande économie du monde.

L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon a progressé de 0,7 %, les actions australiennes ayant augmenté de 0,72 %, Séoul de 0,84 % et Taïwan de 1,07 %. Le Hang Seng de Hong Kong et les principaux indices de la Chine ont également évolué à la hausse, tandis que la moyenne des actions Nikkei du Japon a glissé de 0,2 %.

"En Asie, le débat des investisseurs se concentre sur la question de savoir si les politiques d'assouplissement de la Chine sont suffisantes ou non pour compenser les pressions à la baisse", a déclaré Stephen Innes de SPI Asset Management dans une obligation.

"Les multiplicateurs fiscaux seront minimes dans une économie où l'activité économique a fortement ralenti. Dépasser les restrictions de mobilité dans un court délai est une condition préalable, mais pas une garantie, pour une reprise économique menée par l'Asie." Parmi les principales matières premières, les prix de l'or ont baissé de 0,2 % à 1 862,27 $ l'once, après avoir atteint leur plus haut niveau en deux semaines mardi, en raison de la hausse du billet vert. Les prix du pétrole ont grimpé de plus de 1 % sur la perspective d'une offre restreinte. Les contrats à terme sur le pétrole brut américain ont augmenté à 111,05 $ le baril, et le Brent a augmenté à 114,86 $.