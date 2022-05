Les actions sont plombées par les inquiétudes sur la croissance, le dollar américain grimpe

Les actions mondiales ont plongé et le dollar s'est renforcé pour la première fois en quatre séances mercredi, les inquiétudes concernant la hausse de l'inflation sur la croissance économique ayant plombé le sentiment.

L'humeur a été soulignée par une hausse de 9% des prix à la consommation britanniques et une accélération plus rapide que prévu de l'inflation au Canada.

L'inflation britannique a atteint son taux annuel le plus élevé depuis 1982 en raison de la flambée des factures d'énergie, tandis que l'inflation canadienne a atteint 6,8 % le mois dernier, en grande partie en raison de la hausse des prix de l'alimentation et du logement, selon les données de Statistique Canada.

L'inflation britannique est désormais la plus élevée parmi les principales économies européennes, mais les prix augmentent rapidement dans le monde entier, ce qui oblige les banques centrales du monde entier à augmenter les taux d'intérêt et à freiner la croissance, comme le suggère le modeste déclin de la construction de logements aux États-Unis en avril.

La flambée des prix et les pénuries de matériaux ont déjà frappé la construction de logements, le secteur de l'économie le plus sensible aux taux. Mais le rapport du département du commerce américain a également montré un arriéré record de maisons à construire, ce qui indique qu'une baisse de la construction de logements pourrait être marginale.

Pour ajouter à la morosité causée par l'inflation, les résultats de Target Corp, dont le bénéfice trimestriel a été divisé par deux, ont mis en garde contre un impact plus important sur les marges cette année en raison de la hausse des coûts du carburant et du fret.

Les actions de Target ont chuté de 24,88 %, soit la plus forte baisse en pourcentage sur une journée depuis le krach boursier du "lundi noir", le 19 octobre 1987, un jour après que Walmart Inc. ait averti de compressions de marge similaires et ait vu ses actions chuter de 11,4 %, soit la plus forte baisse en pourcentage sur une journée depuis le 16 octobre 1987.

"C'était Walmart hier et tout le monde pensait que c'était un cas unique", a déclaré Dennis Dick, responsable de la structure des marchés et trader pour compte propre chez Bright Trading LLC à Las Vegas. "Maintenant que Target manque de gagner beaucoup plus que Walmart, ils ont peur que le consommateur ne soit pas aussi fort que tout le monde le pense."

La jauge MSCI des actions du monde entier a perdu 2,74 %, tandis qu'en Europe, l'indice panrégional STOXX 600 a clôturé en baisse de 1,14 %.

À Wall Bourse, le Dow Jones Industrial Average a chuté de 3,56 %, le S&P 500 a perdu 4,03 % et le Nasdaq Composite a chuté de 4,73 %.

Les baisses du S&P 500 et du Dow ont marqué leurs plus fortes baisses en pourcentage sur une journée depuis le 11 juin 2020.

Peu d'analystes sont prêts à prédire la fin des ventes après un premier quinquennat meurtrier pour les actifs à risque étant donné l'ampleur de l'incertitude macroéconomique, et beaucoup prévoient que la volatilité du marché sera la norme pendant un certain temps.

Le dollar américain a gagné du terrain alors que la vente des actifs à risque a renforcé l'attrait du billet vert comme valeur refuge, qui était sur le point de rompre une série de trois défaites consécutives, un jour après que le président de la Fed, Jerome Powell, ait promis que la banque centrale américaine augmenterait les taux aussi haut que nécessaire pour combattre l'inflation croissante.

Le Dollar Index a augmenté de 0,581%, l'euro a baissé de 0,8% à 1,0463$. Le yen japonais s'est renforcé de 0,92% à 128,23 par dollar.

Les rendements du Trésor ont baissé, bien qu'une trajectoire abrupte des taux reste le consensus dominant du marché, le rendement de l'obligation de référence à 10 ans ayant atteint un sommet d'une semaine à 3,015 % après les commentaires bellicistes de Powell.

Le rendement a chuté de 8,1 points de base à 2,890 % mercredi, après un chiffre faible sur les mises en chantier aux États-Unis.

Le rendement des obligations d'État allemandes à deux ans a grimpé à 0,444 %, son plus haut niveau depuis novembre 2011, après des commentaires plus faucons du banquier central, et a augmenté de 1,6 point de base à 0,386 %. Klaas Knot, de la Banque centrale européenne, a déclaré mardi qu'une hausse des taux de 50 points de base en juillet était possible si l'inflation se généralise.

Les prix de l'or ont peu changé malgré l'environnement sans risque, car les hausses imminentes des taux d'intérêt américains et la résurgence du dollar ont atténué l'éclat du métal.

L'or au comptant a augmenté de 0,1 % à 1 816,06 $ l'once.

Les prix du pétrole ont baissé dans des échanges volatils, inversant les gains initiaux alors que les traders s'inquiètent de moins en moins d'une pénurie d'approvisionnement après que des données gouvernementales aient montré que les raffineurs américains ont augmenté leur production.

Le brut américain s'est établi en baisse de 2,5 % à 109,59 $ le baril et le Brent s'est établi à 109,11 $, en baisse de 2,52 % sur la journée.