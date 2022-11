Les actions sont prêtes pour un gain hebdomadaire, les rendements du Trésor baissent alors que l'optimisme des investisseurs se poursuit.

Le rendement du Trésor à 10 ans est descendu à 3,65 % au retour des vacances de Thanksgiving, son plus bas niveau depuis le 5 octobre, après avoir atteint 4,34 % à la mi-octobre. Le rendement à 10 ans de l'Allemagne, la référence de la zone euro, s'est établi à 1,91 %, juste à côté d'un plus bas de sept semaines atteint un jour plus tôt. [US/] [GVD/EUR]

Le STOXX 600 européen a peu changé vendredi et se dirige vers un gain hebdomadaire de 1,5 %, son sixième gain hebdomadaire consécutif en pourcentage, après avoir été malmené plus tôt cette année.

"La correction avait touché toutes les grandes classes d'actifs à l'exception du dollar et des matières premières dures et c'est maintenant un grand renversement de situation", a déclaré Olivier Marciot, responsable des investissements, pour les multi-actifs, chez Unigestion.

"Le rythme du cycle de resserrement (des banques centrales) était sans précédent et a créé ce choc, et maintenant que ce facteur spécifique se stabilise, il crée un ascenseur pour toutes les classes d'actifs."

La Réserve fédérale américaine a augmenté les taux d'intérêt de manière agressive tout au long de cette année, mais une "majorité substantielle" des décideurs de la Fed ont convenu qu'il serait "probablement bientôt approprié" de ralentir le rythme des hausses de taux d'intérêt, selon le procès-verbal de leur dernière réunion mercredi.

Les attentes concernant l'approche du pic des taux ont été renforcées plus tôt ce mois-ci lorsque les données sur l'inflation américaine d'octobre sont apparues plus fraîches que prévu.

Les marchés à terme montrent que les investisseurs considèrent maintenant que les taux américains atteignent un pic juste au-dessus de 5 % vers le mois de mai, et ils évaluent à environ deux tiers la probabilité que la Fed ralentisse à une hausse d'un demi-point le 14 décembre après une série de hausses de 75 points de base.

Les investisseurs en actions européennes considèrent les données économiques positives comme une raison d'acheter, et ont été encouragés par les données de mercredi montrant que l'économie allemande a progressé de 0,4 % sur le trimestre et de 1,3 % sur l'année - légèrement au-dessus des attentes - grâce à l'augmentation des dépenses des ménages.

Les contrats à terme du S&P 500 sont en hausse de 0,15 %, bien que les échanges soient susceptibles d'être modérés après le congé de Thanksgiving de jeudi.

Les marchés des devises reflètent également la récente amélioration du sentiment de risque, le dollar, valeur refuge, devant s'adoucir chaque semaine face à la plupart des devises du G10, y compris l'euro, la livre et le yen japonais. [FRX/] GBP=D3>

La livre sterling a été l'une des meilleures performances et a atteint un sommet de trois mois et demi à 1,2153 $ jeudi.

LES INQUIÉTUDES DE LA CHINE

Les actions asiatiques étaient plus en difficulté que leurs homologues européennes après que la Chine ait signalé une nouvelle hausse record des infections quotidiennes au COVID, les villes de tout le pays imposant des fermetures localisées, des tests de masse et d'autres restrictions, étouffant les récents espoirs que le pays mette progressivement fin aux politiques strictes de zéro COVID.

"Les investisseurs ont raison d'être inquiets", a déclaré Rob Carnell, économiste chez ING. "La Chine n'a pas le réseau de santé adéquat qu'ils seraient en mesure de gérer une épidémie complète avec beaucoup de gens qui tombent malades."

"Vivre à moyen terme avec le COVID est un beau rêve, mais comment y arriver ?", a ajouté M. Carnell.

Le Hang Seng de Hong Kong a baissé de 0,5 %, entraîné par une chute de 2,29 % du secteur technologique, mais les bluechips onshore chinois ont augmenté de 0,5 %, soutenus par de nouvelles mesures gouvernementales visant à soutenir le marché immobilier en déclin.

Un indice des actions des promoteurs immobiliers a bondi de 6,8 %.

Après la clôture du marché, la Chine a déclaré qu'elle réduirait le montant des liquidités que les banques doivent détenir comme réserves, libérant environ 500 milliards de yuans (69,8 milliards de dollars) pour soutenir l'économie chancelante.

Les prix du pétrole ont fortement augmenté, inversant les baisses du début de la semaine, avec les contrats à terme sur le pétrole brut Brent en hausse de 1,58 % à 86,69 $ le baril et les contrats à terme sur le pétrole brut américain en hausse de 2,13 % à 79,6 %. [O/R]

L'or a augmenté de 0,2 % à environ 1 758 $ l'once dans un contexte de faiblesse du dollar. [GOL/]