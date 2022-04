Les actions sont prêtes pour une baisse hebdomadaire en raison de la réalité des taux.

L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique en dehors du Japon était stable dans le commerce du matin et en baisse d'environ 1,5% pour la semaine jusqu'à présent. Le Nikkei japonais a chuté de 0,2 % vendredi et se dirige vers une perte hebdomadaire de près de 3 %.

Un rallye tardif a permis aux indices de Wall Bourse de se redresser légèrement, mais ils sont également tous en baisse pour la semaine, avec une perte de 2,5 % pour le Nasdaq, sensible aux taux. Les contrats à terme américains sont restés stables.

Les responsables politiques de la Réserve fédérale sont prêts à commencer à réduire les avoirs de la banque centrale à partir du mois de mai et sont prêts à augmenter les taux de 50 points de base à la fois pour freiner l'inflation, selon les procès-verbaux des réunions et les remarques des responsables cette semaine.

La guerre en Ukraine et l'onde de choc qu'elle a provoquée sur les prix des matières premières, ainsi que les dommages persistants causés aux chaînes d'approvisionnement par la pandémie ont accentué la pression sur les prix à la consommation et ajoutent au sentiment d'un changement majeur de tendance.

"Combinez ces éléments... et la prime de risque des actions, quel que soit le marché, doit augmenter", a déclaré Lirong Xu, responsable des investissements chez Franklin Templeton Sealand Fund Management à Shanghai. "Et les taux d'intérêt ne pourront pas baisser davantage".

"Les deux dernières décennies ont apporté une faible inflation et un monde relativement pacifique. À l'avenir, les conflits géopolitiques pourraient devenir de plus en plus volatils et avoir un impact plus important sur l'ensemble de l'économie mondiale."

Le risque d'un bouleversement populiste aux élections présidentielles françaises a également fait frémir les marchés - entraînant la dette française et l'euro - avant le premier tour du scrutin dimanche.

Une victoire de la dirigeante d'extrême droite Marine Le Pen sur le président sortant Emmanuel Macron, bien qu'encore improbable, se situe désormais dans la marge d'erreur, selon les sondages d'opinion, et l'euro a légèrement baissé à un plus bas d'un mois de 1,0858 $ dans les échanges du matin.

Ailleurs, les obligations du Trésor à long terme ont été les plus touchées par les ventes de cette semaine sur des marchés obligataires en pleine hémorragie, les traders considérant qu'ils sont les plus touchés par la réduction des avoirs obligataires de la Fed.

Le rendement de référence du Trésor à 10 ans est en hausse de 25 points de base (pb) à 2,6409 % cette semaine, et était stable dans les échanges asiatiques vendredi. Le rendement à 30 ans est en hausse de 22 points de base.

Le dollar américain a été le principal bénéficiaire et le Dollar Index, qui mesure le billet vert par rapport à un panier de six grandes devises, a atteint vendredi un sommet de près de deux ans à 99,904.

Le renforcement du dollar, et la détente des prix du pétrole avec la libération des réserves, a également poussé les devises des matières premières à quitter leurs récents sommets et a redoublé la pression sur le yen en difficulté. La monnaie japonaise est proche de ses plus bas niveaux depuis des années et était sous pression à 124,23 par dollar.

Les contrats à terme sur le pétrole brut Brent étaient stables à 100,56 $ le baril et les contrats à terme sur le pétrole brut américain se sont maintenus à 96,17 $. [O/R]

Il y a également eu quelques points positifs, avec le marché boursier australien, très actif dans le secteur bancaire et minier, qui s'est maintenu pendant une semaine stable, et les contrats à terme européens et FTSE qui ont affiché des gains d'environ 0,8 % vendredi.

"Un environnement de taux plus élevés qui transpire à travers le cycle de randonnée continuera à bénéficier aux actions de valeur par rapport aux actions de croissance et offre des perspectives plus constructives pour des secteurs comme les financières", a déclaré Clara Cheong, un stratège basé à Singapour chez J.P. Morgan Asset Management.