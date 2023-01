Les actions sont soutenues alors que des prévisions plus sombres se profilent à l'horizon

L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique en dehors du Japon a augmenté de 0,06%, juste à côté de l'indice des actions mondiales, qui a grimpé de 0,16%.

L'indice paneuropéen STOXX 600 a grimpé de 0,6 %, retraçant un peu des près de 12 % qu'il a perdus en 2022, matraqué par le resserrement agressif de la politique monétaire des banques centrales.

Cependant, les traders étaient réticents à l'idée de se fier aux débuts de l'année dans les mouvements des actions et des obligations, avec de nombreux marchés fermés pour cause de vacances et avant une foule de chiffres économiques attendus cette semaine.

Les données sur l'inflation en Europe, le procès-verbal de la réunion de décembre de la Réserve fédérale américaine et les chiffres du marché du travail aux États-Unis sont quelques-uns des points saillants qu'il faudra surveiller, selon Piet Haines Christiansen, analyste en chef de la Danske Bank.

"Je serais prudent quant à l'interprétation de tout mouvement ce matin", a déclaré Christiansen.

Les marchés aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en Irlande, à Singapour, au Japon, à Hong Kong et en Australie étaient fermés.

Christiansen s'attend à ce que la nouvelle année démarre avec une attention renouvelée sur les banques centrales et l'inflation. Les traders seront vigilants quant à tout signe de récession imminente, a-t-il dit.

Le dynamisme des cours boursiers en Europe pourrait être dû, selon lui, aux résultats d'une enquête publiés lundi, qui indiquent un regain d'optimisme chez les directeurs d'usine de la zone euro.

L'indice final des directeurs d'achat (PMI) de l'industrie manufacturière de S&P Global a rebondi à 47,8 en décembre, contre 47,1 en novembre, ce qui correspond à une lecture préliminaire mais reste en dessous de la barre des 50 qui sépare la croissance de la contraction.

Ailleurs, le dollar a légèrement augmenté de près de 0,2 % par rapport à un panier de devises majeures, tandis que la livre et l'euro ont baissé de 0,4 % et 0,2 % respectivement.

"Il y a une tentative du Dollar Index de tirer vers le haut aujourd'hui, mais nous constatons qu'il perd une bonne partie de la force qu'il a acquise l'année dernière", a déclaré Ulrich Leuchtmann, responsable de la recherche sur les devises à la Commerzbank.

"Après la dernière réunion de la Fed, le marché n'était pas convaincu que la Fed ne réduira pas ses taux plus tard en 2023. Ce sera une année intéressante."

Les bons du Trésor américain reprendront leurs échanges mardi après un jour férié lundi. Le rendement de référence à 10 ans a grimpé d'environ 27 points de base (pb) la semaine dernière et de plus de 200 pb l'an dernier, pour terminer l'année 2022 autour de 3,88 %.

Lundi, les rendements des obligations d'État allemandes ont dégringolé de leurs niveaux les plus élevés en plus d'une décennie, dans un contexte de signaux plus faucons de la part de la Banque centrale européenne (BCE).

La présidente de la BCE, Christine Lagarde, a déclaré que les salaires de la zone euro augmentaient plus rapidement qu'on ne le pensait auparavant et que la banque centrale devait empêcher que cela n'ajoute à une inflation déjà élevée.

Le rendement des obligations allemandes à 10 ans a baissé de 8,4 points de base à 2,47 %, après avoir atteint vendredi son plus haut niveau depuis 2011 à 2,57 %.

Les marchés pétroliers étaient fermés mais les prix en 2023 sont promis à de petits gains, alors qu'un contexte économique de plus en plus sombre et des flambées de COVID-19 en Chine menacent la croissance de la demande et compensent l'impact des pénuries d'offre causées par les sanctions contre la Russie, selon un sondage Reuters de vendredi.

La nouvelle année sera "plus difficile que celle que nous laissons derrière nous", a déclaré Kristalina Georgieva, directrice générale du FMI, lors de l'émission d'information "Face the Nation" diffusée le dimanche matin sur CBS.

"Pourquoi ? Parce que les trois grandes économies - les États-Unis, l'Union européenne et la Chine - ralentissent toutes simultanément", a-t-elle déclaré.