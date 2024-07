Les marchés financiers sud-coréens en bref :

** Les actions sud-coréennes ont chuté de 2 % jeudi et sont en passe de connaître leur plus forte baisse quotidienne depuis la mi-avril, après que Wall Street a clôturé en forte baisse la nuit dernière en raison des résultats médiocres d'Alphabet et de Tesla. Le won s'est affaibli, tandis que le rendement des obligations de référence a augmenté.

** L'indice de référence KOSPI a chuté de 54,03 points, soit 1,96%, à 2 704,68 à 0200 GMT.

** Parmi les poids lourds de l'indice, le fabricant de puces Samsung Electronics a chuté de 2,07% et son homologue SK Hynix a perdu 8,30%, tandis que le fabricant de batteries LG Energy Solution est resté stable.

Le fabricant de batteries LG Energy Solution est resté stable. ** SK Hynix a enregistré son bénéfice trimestriel le plus élevé depuis 2018, le fournisseur de Nvidia ayant déclaré que la demande de puces d'IA au second semestre continuerait d'augmenter, notamment pour la mémoire à large bande passante utilisée dans les puces d'IA générative. ** L'économie sud-coréenne s'est contractée de manière inattendue au deuxième trimestre, enregistrant la plus forte contraction depuis 2022, la baisse des dépenses de consommation ayant sapé l'essor des exportations, renforçant les attentes d'une baisse imminente des taux d'intérêt.

** Hyundai Motor a perdu 3,48% et Kia Corp a perdu 2,70%, tandis que le moteur de recherche Naver et la messagerie instantanée Kakao étaient en hausse de 2,04% et de 1,39%, respectivement.

** Sur les 930 titres échangés, 97 ont progressé et 809 ont reculé.

** Les étrangers ont été vendeurs nets d'actions d'une valeur de 444,7 milliards de wons sur le marché principal jeudi.

** Le won était coté à 1 385,9 pour un dollar sur la plateforme de règlement onshore, soit 0,43% de moins que sa clôture précédente à 1 379,9.

** Le KOSPI a augmenté de 1,86% depuis le début de l'année, et a gagné 1,1% au cours des 30 dernières séances.

** Le won a perdu 7,1% par rapport au dollar depuis le début de l'année.

** Sur les marchés monétaires et de la dette, les contrats à terme de septembre sur les bons du Trésor à trois ans ont augmenté de 0,06 point à 105,65.

** Le rendement des obligations du Trésor coréen à trois ans, les plus liquides, a baissé de 2,6 points de base à 3,024%, tandis que le rendement de référence à 10 ans a augmenté de 0,1 point de base à 3,131%. (Reportage de Cynthia Kim ; Rédaction de Subhranshu Sahu)