Tour d'horizon des marchés financiers sud-coréens :

** Les actions sud-coréennes ont chuté mercredi, plombées par les baisses des poids lourds tels que les fabricants de puces, d'automobiles et de batteries, alors que les investisseurs évaluent les perspectives de réduction des taux d'intérêt américains.

** Le KOSPI a perdu 7,13 points, soit 0,25%, à 2.858,96 à 0134 GMT, après deux séances consécutives de hausse.

** Les ventes au détail américaines sont restées inchangées en juin, une baisse des recettes chez les concessionnaires automobiles ayant été compensée par une forte croissance dans d'autres secteurs, selon les données publiées mardi, une démonstration de la résistance des consommateurs qui a soutenu les perspectives de croissance économique.

** Donald Trump a déclaré dans une interview mardi que la Réserve fédérale américaine devrait s'abstenir de réduire ses taux avant les élections de novembre, au cours desquelles le candidat républicain à la présidence affrontera le démocrate Joe Biden.

** Le fabricant de puces Samsung Electronics a chuté de 0,11 % et son homologue SK Hynix a perdu 3,43 %, après que le fabricant de puces américain Nvidia ait chuté de 1,6 % dans la nuit.

** Le fabricant de batteries LG Energy Solution a glissé de 1,73% et son homologue Samsung SDI a perdu 0,69%, tandis que Hyundai Motor et son constructeur automobile Kia Corp ont perdu respectivement 1,82% et 1,79%.

** Les entreprises de commerce électronique et les fabricants biopharmaceutiques ont augmenté.

** SK Innovation a bondi de 4,59%, les investisseurs attendant la décision du groupe SK concernant la restructuration de l'entreprise afin d'atténuer les difficultés financières de son activité de batteries.

** Sur les 932 titres échangés, 432 ont progressé et 418 ont reculé.

** Les étrangers ont été vendeurs nets d'actions pour une valeur de 181,7 milliards de wons (131,42 millions de dollars).

** Le won était coté à 1 382,4 pour un dollar sur la plateforme de règlement onshore, soit 0,19% de plus que sa clôture précédente à 1 385,0.

** Sur les marchés monétaires et de la dette, les contrats à terme de septembre sur les bons du Trésor à trois ans ont baissé de 0,05 point à 105,58.

** Le rendement des obligations du Trésor coréen à trois ans, les plus liquides, a augmenté de 1,6 point de base à 3,051%, tandis que le rendement de référence à 10 ans a baissé de 2,5 points de base à 3,135%. (1 $ = 1 382,5900 wons) (Reportage de Jihoon Lee ; Rédaction de Rashmi Aich)