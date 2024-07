Les marchés financiers sud-coréens en bref :

** Les actions sud-coréennes ont chuté lundi en raison des sorties de capitaux étrangers, tout en pesant les implications d'une attaque contre Donald Trump qui menaçait de bouleverser la prochaine élection présidentielle américaine. Le won s'est affaibli, tandis que le rendement des obligations de référence a augmenté.

** Le KOSPI de référence a perdu 6,69 points, soit 0,23%, à 2 850,31 à 02:29 GMT.

** Parmi les poids lourds de l'indice, le fabricant de puces Samsung Electronics a chuté de 0,36% et son homologue SK Hynix a gagné 0,21%, tandis que le fabricant de batteries LG Energy Solution a chuté de 3,75%. ** Les actions de la défense locale ont bondi, y compris LIG Nex1 et Hyundai Rotem, en hausse de 13% et 9% chacun.

** La fusillade survenue samedi lors du meeting électoral de l'ancien président américain Donald Trump augmente ses chances de reconquérir la Maison Blanche, et les transactions pariant sur sa victoire augmenteront la semaine prochaine, ont déclaré les investisseurs dimanche.

** Hyundai Motor a perdu 0,92% et Kia Corp a perdu 1,32%, tandis que le moteur de recherche Naver et la messagerie instantanée Kakao étaient en hausse de 1,66% et de 0,47%, respectivement.

** Sur les 933 titres échangés, 435 ont progressé et 435 ont reculé.

** Les étrangers ont été vendeurs nets d'actions pour une valeur de 208,1 milliards de wons (150,53 millions de dollars).

** Le won était coté à 1 382,0 pour un dollar sur la plateforme de règlement onshore, soit 0,45% de moins que sa clôture précédente à 1 375,8.

** Le KOSPI a augmenté de 7,34% depuis le début de l'année, et a gagné 8,4% au cours des 30 dernières séances.

** Le won a perdu 6,8% par rapport au dollar depuis le début de l'année.

** Sur les marchés monétaires et de la dette, les contrats à terme de septembre sur les bons du Trésor à trois ans ont baissé de 0,01 point à 105,47.

** Le rendement des obligations du Trésor coréen à trois ans, les plus liquides, a baissé de 0,3 point de base à 3,097%, tandis que le rendement de référence à 10 ans a augmenté de 1,3 point de base à 3,191%. (1 $ = 1 382,4200 wons) (Reportage de Cynthia Kim ; Rédaction de Rashmi Aich)