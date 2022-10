Les actions sud-coréennes en passe de connaître leur meilleure semaine en huit mois

Tour d'horizon des marchés financiers sud-coréens :

** Les actions sud-coréennes ont chuté vendredi dans un climat de prudence avant la publication des données sur l'emploi aux États-Unis, bien que l'indice soit sur le point de réaliser sa meilleure performance hebdomadaire en huit mois grâce à l'espoir d'un changement de cap par rapport à un flux constant de hausses de taux pour lutter contre l'inflation.

** Le won coréen s'est affaibli, tandis que le rendement des obligations de référence a augmenté.

** L'indice de référence KOSPI a glissé de 14,71 points, soit 0,66%, à 2 223,15 à 0100 GMT. L'indice avait prolongé ses gains pendant trois sessions pour clôturer à un sommet de deux semaines jeudi.

** L'indice a grimpé de plus de 3% jusqu'à présent cette semaine, dans ce qui pourrait être sa meilleure performance hebdomadaire depuis début février.

** Un rapport cette semaine montrant une diminution des offres d'emploi aux États-Unis, une lecture plus faible des données manufacturières américaines et une augmentation des taux plus faible que prévu par la banque centrale australienne ont tous contribué à la spéculation des investisseurs sur le fait qu'un changement de la banque centrale vers des augmentations de taux moins agressives pourrait être imminent.

** "Les investisseurs étaient en mode attentiste avant les données clés sur l'emploi aux États-Unis, dont les incertitudes sont élevées", a déclaré Na Jeong-hwan, analyste chez Cape Investment and Securities. "Les valeurs de croissance ont mené les pertes après une hausse des rendements obligataires."

** Le compte courant de la Corée du Sud a basculé dans le rouge avec la plus grande marge en plus de deux ans en août, sous l'effet des prix élevés de l'énergie, selon les données de la banque centrale vendredi.

** Samsung Electronics a baissé de 0,71%, après avoir chuté jusqu'à 1,95% dans les premiers échanges, après que le géant de la technologie ait signalé une baisse pire que prévu de 32% de son bénéfice d'exploitation trimestriel. Son homologue SK Hynix a gagné 0,33%.

** Le fabricant de batteries LG Energy Solution a progressé de 0,84%, tandis que les constructeurs automobiles Hyundai Motor et Kia Corp ont chuté de 1,69% et 1,68%, respectivement.

** La société technologique Kakao a baissé de 7,3 %, ses filiales Kakaobank et Kakaopay ayant chuté de 7,65 % et 10,67 % respectivement. Son homologue Naver a perdu 3,29%.

** Les étrangers ont été des vendeurs nets d'actions d'une valeur de 135,6 milliards de wons (96,01 millions de dollars) sur le tableau principal.

** Le won a été coté à 1 412,4 par dollar sur la plate-forme de règlement onshore, soit 0,71% de moins que sa clôture précédente.

** La monnaie s'est renforcée de 1,26 % depuis le début de la semaine et est en passe de mettre fin à une série de huit semaines de pertes.

** Sur les marchés monétaires et de la dette, les contrats à terme de décembre sur les bons du Trésor à trois ans ont baissé de 0,27 point à 101,84.

** Le rendement le plus liquide des obligations du Trésor coréen à trois ans a bondi de 10,0 points de base à 4,240%, tandis que le rendement de référence à 10 ans a augmenté de 8,3 points de base à 4,185%.

(1 $ = 1 412,4100 wons) (Reportage de Jihoon Lee ; édition de Sherry Jacob-Phillips)