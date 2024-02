Les marchés financiers sud-coréens en bref :

** Les actions sud-coréennes ont chuté mercredi après que les données sur l'inflation américaine, plus élevées que prévu, aient affaibli les perspectives de réductions anticipées des taux d'intérêt par la Réserve fédérale.

** Le won est tombé à son plus bas niveau depuis trois semaines, tandis que le rendement des obligations de référence a atteint son plus haut niveau depuis deux mois.

** Le KOSPI a chuté de 47,45 points, soit 1,79%, à 2 602,19 à 0047 GMT et était sur le point d'afficher sa plus grande perte quotidienne en pourcentage depuis le 17 janvier.

** Les prix à la consommation aux Etats-Unis ont augmenté plus que prévu en janvier, selon des données publiées mardi, repoussant les attentes du marché pour une réduction des taux d'intérêt de mai à juin.

** La plupart des poids lourds de l'indice, y compris les fabricants de puces, les fabricants de batteries, les constructeurs automobiles, les sociétés de commerce électronique et les valeurs biopharmaceutiques, ont perdu au moins 1 %.

** Sur les 930 titres échangés, 216 ont progressé et 669 ont reculé.

** Les étrangers ont été vendeurs nets d'actions d'une valeur de 177,1 milliards de wons (132,50 millions de dollars) sur le tableau principal, après huit sessions consécutives d'achat.

** Le won a été coté en baisse de 0,73% à 1 337,8 pour un dollar sur la plate-forme de règlement onshore, après avoir chuté de 0,92% à 1 340,4, son niveau le plus bas depuis le 24 janvier.

** Sur les marchés monétaires et de la dette, les contrats à terme de mars sur les bons du Trésor à trois ans ont baissé de 0,32 point à 104,32.

** Le rendement des obligations du Trésor coréen à trois ans, les plus liquides, a augmenté de 8,9 points de base à 3,445% et le rendement de référence à 10 ans a augmenté de 7,8 points de base à 3,535%, atteignant leurs niveaux les plus élevés depuis la mi-décembre. (1 $ = 1 336,6000 wons) (Reportage de Jihoon Lee ; Rédaction de Subhranshu Sahu)