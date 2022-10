Les actions sud-coréennes terminent en hausse en raison de signes de refroidissement de l'économie.

Tour d'horizon des marchés financiers sud-coréens :

** Les actions sud-coréennes ont terminé en hausse mercredi, soutenues par les fabricants de puces et de batteries pour véhicules électriques et par l'espoir d'un ralentissement du rythme du resserrement de la politique monétaire au niveau mondial, bien que les gains aient été limités, les investisseurs ayant bloqué leurs bénéfices.

** Le won coréen a bondi, tandis que le rendement des obligations de référence a augmenté.

** L'indice de référence KOSPI a terminé en hausse de 5,84 points, soit 0,26%, à 2 215,22, après un bond de 2,5% lors de la session précédente.

** Un nouveau rapport montrant une diminution des offres d'emploi aux États-Unis, une lecture plus faible des données manufacturières américaines et une augmentation des taux plus faible que prévu par la banque centrale australienne ont tous contribué à la spéculation des investisseurs sur le fait qu'un changement de la banque centrale vers des hausses de taux moins agressives pourrait être imminent.

** "Les investisseurs ont pris des bénéfices sur les récents gains importants, en raison du manque de confiance avant les données sur l'emploi et l'inflation aux États-Unis cette semaine et la semaine prochaine", a déclaré Huh Jae-hwan, analyste chez Eugene Investment and Securities.

** Parmi les poids lourds sud-coréens, le géant technologique Samsung Electronics a augmenté de 1,45% et son homologue SK Hynix a bondi de 4,18%. Les fabricants de batteries LG Energy Solution, Samsung SDI et SK Innovation ont progressé respectivement de 5,51%, 2,34% et 1,62%.

** Les constructeurs automobiles Hyundai Motor et Kia Corp ont chuté de 1,39% et 2,34% respectivement, tandis que l'opérateur de plate-forme technologique Naver a chuté de 7,08% et son homologue Kakao a perdu 2,50%. Moins d'un tiers des 931 actions négociées ont progressé.

** Les étrangers ont été des acheteurs nets d'actions d'une valeur de 77,3 milliards de wons (54,80 millions de dollars) sur le marché principal, prolongeant leur série d'achats pour une quatrième session.

** Le won était coté à 1 410,1 par dollar sur la plate-forme de règlement onshore, soit 1,16% de plus que sa clôture précédente.

** La devise s'est renforcée pour une quatrième session consécutive et a enregistré sa meilleure performance quotidienne depuis le 28 juillet.

** Sur les marchés monétaires et de la dette, les contrats à terme de décembre sur les bons du Trésor à trois ans ont baissé de 0,29 point à 102,05.

** Le rendement le plus liquide des obligations du Trésor coréen à 3 ans a augmenté de 5,8 points de base à 4,142%, tandis que le rendement de référence à 10 ans a grimpé de 6,1 points de base à 4,068%.

(1 $ = 1 410,6000 wons) (Reportage de Jihoon Lee ; édition de Sherry Jacob-Phillips)