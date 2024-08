Les actions des marchés émergents ont augmenté mercredi, alors que les actions mondiales ont rebondi après une vente brutale en début de semaine, tandis que le renforcement du dollar a pesé sur les monnaies locales.

Ailleurs, le leu roumain a peu varié face à l'euro avant la décision de politique monétaire de la banque centrale du mois d'août. Les analystes interrogés par Reuters s'attendent à ce que la banque centrale roumaine réduise ses taux de 25 points de base, la deuxième réduction de taux dans le cycle d'assouplissement actuel.

Les gains sont survenus alors que les marchés boursiers européens et asiatiques ont augmenté, menés par un nouveau rebond du Nikkei, alors que la Banque du Japon est devenue de manière inattendue prudente sur les hausses de taux dans le contexte de la volatilité du marché.

L'effondrement des opérations de portage sur le yen, associé à un rapport sur l'emploi américain plus faible que prévu la semaine dernière, et les craintes d'une récession aux États-Unis ont déclenché une liquidation mondiale en début de semaine, les investisseurs se débarrassant des actifs les plus risqués pour se tourner vers les valeurs refuges.

"On ne sait pas combien de temps durera cet accès de volatilité accrue, mais nous avons déjà vu les marchés boursiers mondiaux corriger aussi violemment et jamais ils n'ont fini par rebondir pour atteindre de nouveaux sommets", a déclaré John Christofilos, responsable en chef des opérations de change chez AGF Investments.

Les bourses de Prague, de Budapest et de Turquie ont toutes gagné plus de 1 %. Les actions polonaises ont sous-performé avec une baisse de 0,2 %.

Toutefois, les marchés continuent d'évaluer la probabilité d'un ralentissement aux États-Unis et ce que cela signifie pour les perspectives de la Réserve fédérale, tandis que les inquiétudes croissantes concernant la force économique de la Chine continuent d'éclipser les actifs des marchés émergents.

Mercredi, des données montrant que la croissance des exportations chinoises s'est ralentie en juillet ont renforcé les inquiétudes concernant le secteur manufacturier du pays.

Le dollar a augmenté par rapport au yen mercredi, qui a chuté après qu'un fonctionnaire influent de la Banque du Japon ait minimisé les chances d'une augmentation des taux à court terme. La hausse du billet vert a pesé sur les monnaies des marchés émergents, l'indice MSCI des monnaies des pays émergents restant stable sur la journée.

La roupie indienne a atteint son plus bas niveau historique face au dollar avant la décision de la banque centrale indienne jeudi.

Le rand sud-africain a bondi à 18,352 contre le dollar, en hausse pour la deuxième journée, tandis que les actions se sont raffermies de 0,6 %.

Les monnaies d'Europe centrale sont restées stables ou ont baissé par rapport à l'euro. Le forint hongrois a perdu 0,3 %, le zloty polonais a baissé de 0,1 %, tandis que la couronne tchèque est restée stable.

Selon un sondage Reuters, les monnaies d'Europe centrale sont confrontées à des perspectives différentes pour les 12 prochains mois, le zloty et la couronne devant augmenter au cours de l'année à venir, tandis que le forint et le leu sont considérés comme en baisse.

Le shilling kenyan a peu varié par rapport au dollar, un jour après que la banque centrale ait réduit ses taux de 25 points de base.

Le gouverneur de la banque centrale du Kenya a déclaré que le pays ne prévoyait pas de rachat d'obligations d'un milliard de dollars avant la fin de l'année, tout en prévoyant une croissance économique de 5,5 % en 2025, similaire à celle de 2024 (5,4 %).

Ailleurs, des sources ont déclaré à Reuters que des manifestations avaient forcé la démission de quatre gouverneurs adjoints de la banque centrale du Bangladesh.

