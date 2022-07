Les actions trébuchent, le dollar reste ferme alors que les perspectives de croissance s'assombrissent

Bien que les paris sur une hausse de 100 points de base de la Réserve fédérale américaine dans le courant du mois se soient un peu relâchés cette nuit, les responsables de la Fed ayant écarté cette possibilité, les marchés obligataires continuent de tabler sur des hausses importantes pour freiner la production. [US/]

Pour ajouter à ces préoccupations générales concernant la croissance mondiale, la Chine a publié vendredi des données économiques du deuxième trimestre montrant que la croissance a été plus lente que prévu et que le secteur de l'immobilier a connu de graves difficultés de financement, les ventes au détail étant le seul point positif alors que les grandes villes étaient verrouillées pour contenir le COVID-19.

L'indice MSCI des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon a chuté de 0,5 % en début de séance pour atteindre son plus bas niveau depuis deux ans, tiré vers le bas par les inquiétudes concernant le marché immobilier chinois, où les menaces des propriétaires de cesser de payer leurs hypothèques ont effrayé les marchés.

Le principal indice boursier de la Chine était en légère hausse, tandis qu'un indice des actions du continent cotées à Hong Kong a chuté de plus de 2 %.

Le Nikkei du Japon a légèrement baissé de 0,1 %. Le dollar américain s'est maintenu près de ses plus hauts niveaux depuis deux décennies par rapport à l'euro et au yen, ayant forcé l'euro à passer sous la barre de 1 dollar pour la première fois depuis 2002 cette semaine. [FRX/]

Au cours de la nuit, les indices de Wall Bourse ont chuté après que des résultats plus faibles que prévu de JPMorgan Chase & Co et Morgan Stanley aient alimenté les craintes d'un fort ralentissement économique. [.N]

Le S&P 500 a terminé en baisse de 0,3 %, mais les contrats à terme étaient en hausse de 0,35 % en Asie après que le gouverneur de la Fed, Christopher Waller, et le président de la Fed de Saint-Louis, James Bullard, ont jeté de l'eau froide sur les discussions concernant une hausse des taux de 100 pb plus tard en juillet.

"Les marchés ont peut-être pris de l'avance sur eux-mêmes", a déclaré Waller lors d'un sommet en Idaho. Bullard a également déclaré au journal Nikkei du Japon qu'une hausse de 75 pb "a beaucoup de vertu".

Les contrats à terme impliquent environ 30 % de chances d'une hausse de 100 pb et voient le taux d'intérêt de référence américain atteindre environ 3,6 % d'ici mars de l'année prochaine avant d'être ramené à 3 % à la fin de 2023.

HAUSSE

Cette semaine, la Banque du Canada a surpris les marchés avec une hausse de 100 pb, les banques centrales de Corée du Sud et de Nouvelle-Zélande ont annoncé des hausses de 50 pb et, à Singapour et aux Philippines, les autorités ont resserré leur politique hors cycle pour juguler l'inflation.

Les données sur les ventes au détail aux États-Unis seront également un point de données très surveillé vendredi.

Une faiblesse inquiétera davantage les investisseurs qui pensent que les chiffres de l'inflation de cette semaine et les données ultérieures de jeudi montrant une forte hausse des prix à la production indiquent un déclenchement de fortes hausses de taux sur une économie en perte de vitesse.

Les bons du Trésor américain à court terme sont restés stables pendant la nuit, mais le rendement à deux ans, à 3,1217 %, est supérieur d'environ 17 points de base au rendement de référence à 10 ans, une inversion inhabituelle de la courbe des taux qui indique souvent une récession.

"Je pense que cette inversion a encore beaucoup de chemin à parcourir parce que nous n'avons pas encore correctement évalué le prix de cette récession", a déclaré Rob Carnell, économiste chez ING, qui a également prévenu que les actions étaient à risque en raison de la hausse rapide des coûts de production qui laisse présager des compressions de marge.

Sur les marchés des devises, le dollar américain est roi. L'euro est tombé jusqu'à 0,9952 $ pendant la nuit et a glissé de 1,5 % pour la semaine. Il s'est stabilisé pour la dernière fois à 1,0030 $. Le yen se précipite vers 140 par dollar, et a acheté 138,85 la dernière fois.

"Non seulement le billet vert a été soutenu par une hausse presque continue de l'optimisme de la Fed au cours de l'année dernière, mais le dollar bénéficie également du soutien des flux de valeurs refuges.

Cela reflète les craintes que la Chine ait du mal à atteindre ses objectifs de croissance cette année, à un moment où le marché s'inquiète des risques de récession en Europe et aux États-Unis."

Les contrats à terme sur le pétrole brut Brent se sont maintenus à 99,42 $ le baril et l'or s'est maintenu à 1 711 $ l'once, juste au-dessus d'un plus bas d'un an atteint dans la nuit. [O/R] [GOL/]