Les actions turques ont augmenté lundi et la lire s'est légèrement affaiblie après avoir atteint son niveau le plus bas par rapport au dollar, suite à la victoire écrasante de l'opposition politique sur le Parti AK (AKP) du président Tayyip Erdogan lors des élections locales.

Les analystes ont déclaré que le taux d'inflation de près de 70 %, le ralentissement de la croissance économique et une campagne agressive de resserrement monétaire qui a fait grimper les coûts d'emprunt ont nui au résultat de l'AKP dimanche. Erdogan a maintenu le resserrement monétaire malgré les enjeux élevés du scrutin.

L'indice boursier de référence BIST 100 a ouvert en hausse de plus de 1% avec des actions bancaires en hausse de 1,7%. A 0730 GMT, les indices étaient en hausse de 0,63% et 2,12% respectivement.

La lire a brièvement touché 33 contre le dollar dans les échanges de la nuit dans une liquidité très faible, suite aux résultats des élections.

A 0730 GMT, elle se situait à 32,43, légèrement plus faible que la clôture de vendredi. De nombreux marchés financiers étrangers étaient fermés lundi pour les vacances de Pâques.

Les swaps de défaut de crédit à cinq ans de la Turquie, une mesure du risque d'investissement, ont légèrement baissé tandis que les rendements obligataires ont légèrement baissé.

Les résultats nationaux ont marqué le plus grand coup électoral pour Erdogan et son AKP en plus de deux décennies au pouvoir, réaffirmant l'opposition comme une force et renforçant le maire d'Istanbul, Ekrem Imamoglu, comme le principal rival du président.