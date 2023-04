Les actions ont baissé de manière générale, tandis que le dollar américain s'est également affaibli tôt ce mardi, alors que les investisseurs évaluent les bénéfices des entreprises et les perspectives de croissance économique au cours d'une semaine chargée.

L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique en dehors du Japon était en baisse de 0,7% à 0220 GMT. L'indice de référence de Hong Kong a légèrement baissé de 1,2%, tandis que les actions continentales ont perdu 0,7%.

Les marchés australiens et néo-zélandais sont fermés pour cause de vacances.

La moyenne japonaise Nikkei a gagné 0,5%. Les contrats à terme sur les actions américaines, le S&P 500 e-minis a perdu 0,2%.

Lundi, le Nasdaq a clôturé en baisse, sous-performant le S&P 500 et le Dow, sous la pression des grandes capitalisations boursières, les investisseurs attendant les résultats de sociétés telles que Microsoft, tandis que les actions de Tesla ont chuté en raison des préoccupations concernant ses plans de dépenses.

"Il y a beaucoup d'incertitude. Les gens ne savent toujours pas dans quelle mesure les prêts bancaires ont été affectés par les récents développements... quand l'inflation atteindra un pic durable", a déclaré Prashant Bhayani, directeur des investissements pour l'Asie, BNP Paribas Wealth Management.

M. Bhayani a également fait part de son inquiétude concernant d'autres points faibles qui pourraient être révélés par les turbulences bancaires aux États-Unis et en Suisse.

Les participants au marché attendent les résultats des entreprises et un panorama des données économiques des États-Unis, de l'Europe et de la Chine pour obtenir des indications sur la dynamique de croissance et le moment où une récession de l'économie américaine pourrait commencer, a-t-il ajouté.

Sur le marché du Trésor américain, les rendements ont baissé, les participants cherchant des endroits moins risqués où placer leurs liquidités, dans un contexte d'inquiétude quant à l'approche de l'échéance du plafond de la dette.

Les obligations de référence à 10 ans ont légèrement baissé à 3,4787% à 0220 GMT, après s'être renforcées lundi à 3,5034%.

Les rendements du Trésor à un mois ont augmenté à partir de leurs niveaux les plus bas depuis octobre lundi sur les préoccupations concernant une impasse potentielle sur le plafond de la dette américaine.

Le Dollar Index a baissé de 0,1%, rendant l'or plus attractif pour les acheteurs détenant d'autres devises. Les investisseurs attendent avec impatience les données économiques américaines de cette semaine pour évaluer la prochaine décision politique de la Réserve fédérale.

L'or au comptant s'échangeait à 1 998,68 dollars l'once.

Les prix du pétrole sont restés stables, les investisseurs mettant en balance les voyages de vacances en Chine, qui pourraient stimuler la demande de carburant, et la perspective d'une hausse des taux d'intérêt dans d'autres pays qui ralentissent la croissance économique.

Le Brent a gagné 5 cents à 82,78 dollars le baril, tandis que le West Texas Intermediate américain a gagné 9 cents à 78,85 dollars le baril.