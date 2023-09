(Refonte de l'introduction avec la déclaration de la Fed, ajout de commentaires aux paragraphes 5-6, 10-11, mise à jour des prix à 15h25)

* La Fed prévoit que les taux resteront élevés plus longtemps

* Les actions mondiales vacillent, les investisseurs évaluant les résultats de la politique monétaire.

* Les prix du pétrole chutent, le dollar se renforce

NEW YORK, 20 septembre (Reuters) - La jauge des actions mondiales a vacillé et les rendements des obligations à court terme ont légèrement augmenté mercredi après que la Réserve fédérale a prévu une nouvelle hausse des taux d'intérêt d'ici la fin de l'année et une politique monétaire nettement plus stricte que prévu jusqu'en 2024.

La banque centrale américaine a maintenu les taux d'intérêt comme prévu à la fin d'une réunion de deux jours, mais le Comité fédéral de l'open market a déclaré que "l'inflation reste élevée" et le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré que le travail de la Fed est de la réduire.

"Nous sommes déterminés à mettre en place et à maintenir une politique suffisamment restrictive pour ramener l'inflation à 2 % au fil du temps", a déclaré M. Powell lors d'une conférence de presse.

Les responsables de la Fed prévoient désormais que l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle sera de 3,3 % à la fin de l'année, contre une prévision de 3,2 % en juin, et que son taux de prêt au jour le jour sera de 5,1 % à la fin de 2024, soit environ 50 points de base de plus que ce que prévoyaient les contrats à terme.

"La Fed essaie d'envoyer un signal aussi hawkish que possible. Il s'agit simplement de savoir si les marchés l'écouteront sans le prendre avec des pincettes", a déclaré Gennadiy Goldberg, responsable de la stratégie des taux d'intérêt américains chez TD Securities à New York.

"Ils parlent de taux plus élevés pendant plus longtemps, mais c'est vraiment l'économie qui compte. Et si l'économie commence à s'essouffler, je ne pense pas que ces projections par points tiendront la route."

Le rendement des bons du Trésor à deux ans, qui reflètent les attentes en matière de taux d'intérêt, a augmenté de 3,5 points de base pour atteindre 5,144 %, les contrats à terme prévoyant que le taux au jour le jour de la Fed restera supérieur à 5 % jusqu'en septembre 2024, c'est-à-dire à une date plus éloignée que celle prévue précédemment.

Le rendement de l'obligation de référence à 10 ans a baissé de 1,6 point de base à 4,351 % après avoir atteint 4,371 % mardi, son niveau le plus élevé depuis la fin 2007, signe que la courbe des taux reste fermement inversée et qu'elle annonce une récession.

L'indice MSCI des actions mondiales, centré sur les États-Unis, a baissé de 0,25 %, les actions de Wall Street ayant pour la plupart chuté.

"Pour l'instant, le message est que nous allons laisser les taux plus élevés pendant plus longtemps pour nous assurer que nous tuons le dragon de l'inflation. Cela signifie moins de réductions de taux en 2024", a déclaré Anthony Saglimbene, stratège en chef du marché chez Ameriprise Financial à Troy, dans le Michigan.

"Cette dernière étape pourrait être un peu plus difficile, et ils devront donc faire passer le message selon lequel il faut rester plus longtemps à la hausse tout en essayant d'obtenir un atterrissage en douceur.

La réaction de Wall Street a été agitée. L'indice Dow Jones Industrial Average a progressé de 0,23 %, l'indice S&P 500 a perdu 0,42 % et l'indice Nasdaq Composite a chuté de 0,84 %.

Plus tôt en Europe, l'indice pan-régional STOXX 600 a augmenté de 0,91%. L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon a baissé de 0,5 % et le Nikkei japonais a baissé de 0,7 %.

La Fed est à la tête d'une semaine chargée en réunions de banques centrales clés, avec des annonces de politique en Suède, en Suisse, en Norvège, en Grande-Bretagne et au Japon, toutes prévues plus tard dans la semaine.

La livre sterling a été mise sous pression après que les données ont montré que le taux d'inflation élevé de la Grande-Bretagne a chuté de manière inattendue en août, ce qui a suscité des spéculations sur le fait que la Banque d'Angleterre pourrait interrompre sa série historique de hausses des taux d'intérêt dès jeudi.

L'indice du dollar a augmenté de 0,076 %, tandis que l'euro a baissé de 0,02 % à 1,0675 $.

Le yen japonais a continué à subir des pressions, provoquant une riposte de la part du plus haut diplomate financier du Japon.

Le yen est en baisse de 11% par rapport au dollar cette année, les attentes étant fermes quant au maintien des taux américains à un niveau élevé et des taux japonais à un niveau bas, atteignant plus tôt un plus bas de 10 mois à 148,17 pour un dollar.

Les obligations d'État japonaises de référence à 10 ans se situent à 0,72 %, mais se rapprochent de la tolérance ajustée de la Banque du Japon pour des rendements de 1 % de part et d'autre de zéro.

La hausse des rendements a pesé sur les prix de l'or, l'or au comptant s'échangeant pour la dernière fois à 1 930 dollars l'once.

Les prix du pétrole ont chuté d'environ 1 % pour atteindre leur niveau le plus bas en une semaine, la Fed ayant durci sa position.

Les contrats à terme sur le Brent pour livraison en novembre ont perdu 81 cents, soit 0,9 %, pour s'établir à 93,53 dollars le baril, tandis que le brut américain West Texas Intermediate (WTI) pour livraison en octobre a perdu 92 cents, soit 1,0 %, pour s'établir à 90,28 dollars.

L'or a légèrement réduit ses gains après la déclaration de la Fed. Les contrats à terme sur l'or aux États-Unis se sont établis à 1 967,10 $, soit une hausse de 0,7 %.