Les activités de Viseca en lien avec les cartes sont désormais divisées en deux sociétés

Comme annoncé, Viseca Holding SA a aujourd'hui réorganisé ses activités dans le domaine des cartes et divisé l'entreprise en deux sociétés: l'une spécialisée dans l'émission, et l'autre dans les services. L'objectif est de répondre encore mieux aux besoins des banques figurant parmi ses clients: celles-ci auront à l'avenir la possibilité d'émettre elles-mêmes des cartes.

Zurich, 26 octobre 2020 - La nouvelle société Viseca Card Services SA, spécialisée dans l'émission, gère l'ensemble du portefeuille de cartes de Viseca. Elle est dirigée par Reto Gross, qui travaillait auparavant pour Worldline. La nouvelle société Viseca Payment Services SA, quant à elle, se charge d'accompagner les banques souhaitant émettre elles-mêmes des cartes et leur propose toute une série de prestations dans ce domaine. Max Schönholzer devient CEO de Viseca Payment Services SA. Les deux sociétés appartiennent à 100% à Viseca Holding SA.

Afin de préparer la division de l'entreprise, Aduno Holding SA a en effet modifié sa raison sociale en Viseca Holding SA au 18 juin 2020. Accarda SA et Aduno Finance SA ont par ailleurs été intégrées à Viseca dans le cadre de deux fusions. Cette simplification des structures internes a permis poser les bases de la division qui est aujourd'hui effective.

Comme l'explique Pascal Niquille, président du Conseil d'administration de Viseca Holding SA: «Le fait de diviser Viseca en une société chargée de l'émission et une autre spécialisée dans les services constitue pour nous une étape stratégique importante. Nous proposons ainsi aux banques figurant parmi nos clients la possibilité d'émettre elles-mêmes des cartes et leur donnons une plus grande marge de manœuvre dans la conception de celles-ci.»

Ce à quoi Max Schönholzer, CEO de Viseca Payment Services SA, ajoute: «La division de l'entreprise nous a permis de répartir notre offre en différents modules, ce qui est unique au sein de la branche. Plutôt que des cartes, nous proposons aux clients qui désirent se charger de l'émission toute une série de services pouvant être combinés librement. Nous répondons ainsi de façon encore plus ciblée aux besoins spécifiques de nos clients.»

Reto Gross, gérant de Viseca Card Services SA, affirme quant à lui: «Je suis heureux de faire partie de Viseca et de contribuer au succès futur de l'entreprise. Conjointement avec nos clients et nos partenaires de co-branding, nous allons développer encore davantage nos divers produits et prestations de service, pour la plus grande satisfaction de nos partenaires. L'objectif est que les titulaires de nos cartes puissent partout et à tout moment payer de façon simple, sûre et pratique tout en gardant un contrôle total de leurs finances.»