Les affaires compensatoires profitent à l'industrie suisse

Boudry (awp/ats) - Les entreprises qui participent aux affaires compensatoires d'acquisitions d'armement présentent une activité de recherche plus intense ainsi qu'un volume et une dynamique d'exportations plus importants que les secteurs comparables. Telle est la conclusion d'une étude indépendante de BAK Economics.

Dans le domaine des affaires d'armement à l'étranger, les fabricants doivent compenser une partie ou la totalité du volume de commande par des commandes passées à des entreprises suisses, a rappelé lundi l'Office fédéral de l'armement armasuisse. La presse a été conviée pour l'occasion dans une entreprise de Boudry (NE).

Afin de vérifier l'effet de ces affaires compensatoires, armasuisse a commandé une analyse d'effet à l'institut de recherche économique BAK Economics.

Selon l'analyse des données, 616 affaires compensatoires ont été totalisées au cours de la période étudiée de 2018 à 2021, auxquelles 194 entreprises suisses ont participé. Le volume total de commande s'élevait à environ 1 milliard de francs suisses.

ats/al