Les affrontements entre les forces éthiopiennes et al Shabaab font des dizaines de morts -state news agency, commander

Ces attaques viennent s'ajouter au paysage sécuritaire déjà complexe de l'Éthiopie, où le gouvernement central tente de réprimer une insurrection et de calmer des groupes paramilitaires dans deux régions différentes, tout en entamant des négociations de paix dans une troisième.

"Le groupe terroriste a regroupé ses forces éparses (la nuit dernière) et a tenté de s'infiltrer en Éthiopie et de mener (une) attaque dans la zone frontalière entre la Somalie et l'Éthiopie", a déclaré Tesfaye Ayalew, un général de l'armée éthiopienne à l'agence de presse nationale ENA.

Al Shabaab cherche depuis longtemps à établir une base en Ethiopie et a, ces dernières années, diffusé des messages en Afaan Oromo, une langue parlée en Ethiopie.

Al Shabaab a confirmé les combats, affirmant avoir tué 103 policiers éthiopiens et occupé la ville d'Aato plus tôt dans la journée de vendredi.

Un commandant des forces régionales somaliennes d'Éthiopie a rejeté ce bilan, affirmant que seuls 14 combattants éthiopiens régionaux avaient été tués.

"C'est toujours sous notre contrôle, ce n'est pas une question", a déclaré le commandant à Reuters, en faisant référence à Aato.

Un résident de la ville d'Aato qui a demandé à ne pas être identifié a déclaré qu'Al Shabaab avait attaqué la ville avec des voitures piégées et des obus de mortier dans la matinée, mais qu'il avait ensuite fui.

Le commandant a déclaré que les forces fédérales éthiopiennes ont effectué plusieurs frappes aériennes, touchant quatre véhicules d'al Shabaab près des villages de Garasley et Lagalaay du côté somalien de la frontière, tuant un nombre inconnu de militants.

Un chef d'al Shabaab a été tué dans une attaque au mortier, a-t-il ajouté.

Al Shabaab contrôle de vastes étendues de Somalie et a tué des dizaines de milliers de personnes dans des attentats à la bombe dans sa lutte pour renverser le gouvernement central soutenu par l'Occident et imposer sa propre interprétation de la loi islamique.