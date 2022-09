Les agences américaines signent un accord sur les enquêtes relatives aux accidents dans l'espace

Le NTSB sera l'organisme d'enquête principal pour les accidents de lancement ou de rentrée dans l'espace commercial qui entraînent un décès ou des blessures graves, que la personne ait été ou non à bord du véhicule de lancement ou de rentrée dans l'espace commercial.

Le NTSB prendra également l'initiative en cas de dommages matériels non associés aux activités de lancement ou de rentrée dans l'espace commercial ou au site de lancement, ou de dommages causés par des débris dont on pourrait raisonnablement s'attendre à ce qu'ils causent la mort ou des blessures graves, et la FAA sera l'organisme d'enquête principal pour tous les autres accidents spatiaux commerciaux.