Les agences chinoises de courtage immobilier doivent mettre en œuvre des réductions raisonnables des frais pour les transactions immobilières et les services de location afin de promouvoir un développement sain du secteur, a déclaré lundi l'autorité de régulation du logement.

Ces dernières années, certains courtiers immobiliers "ont facturé des frais excessifs, peu clairs et contraignants, et ont utilisé de manière abusive les informations personnelles des clients, ce qui a alourdi la charge des parties aux transactions et porté atteinte à leurs droits légaux", a déclaré l'autorité de régulation dans un avis.

Les courtiers immobiliers ne doivent pas abuser d'une position dominante sur le marché pour facturer des prix injustement élevés pour les services de courtage.

Les agences de courtage sont également encouragées à appliquer une tarification différente en fonction de la taille de la transaction, de sorte que plus le prix est élevé, moins les frais de service sont élevés.

Le secteur est devenu de plus en plus important, un grand nombre de transactions immobilières reposant sur les agences immobilières, a déclaré l'analyste Zhang Dawei de la société immobilière Centaline, ajoutant que certains agents profitent de leur taille pour augmenter leurs frais.

"L'avis est propice au développement sain du secteur. Toutefois, il s'agit d'un document d'orientation ; l'impact spécifique sur le marché dépendra de la mise en œuvre par chaque ville", a déclaré M. Zhang.