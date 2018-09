Les agences de voyages entrevoient le bout du tunnel en 2017

Zurich (awp) - Les agences de voyages ont entrevu le bout du tunnel en 2017, le chiffre d'affaires moyen par société ayant augmenté de 3,3% à 2,84 millions de francs suisses, une première après des années difficiles, a annoncé jeudi la Fédération suisse du voyage (FSV).

"L'évolution des affaires peut être considérée comme tout juste satisfaisante", a indiqué la faîtière lors d'une conférence de presse à Zurich. La marge sur le bénéfice net a pu être maintenue à 1,1%, selon les résultats d'une étude conjointe de la FSV et de l'université de Saint-Gall.

Les troubles géopolitiques n'ont pas amoindri l'envie des Suisses de voyager. Mais les clients viennent davantage dans les agences de voyage pour s'informer sur d'éventuels risques.

L'embellie devrait se poursuivre, les spécialistes du secteur s'attendant à court terme à une progression des réservations et des recettes, soutenue par une conjoncture plus solide et une accalmie sur le front sécuritaire.

"Seules les perspectives en matière de marges sont moroses, comme depuis plusieurs années", en raison de la concurrence acharnée notamment sur internet, a estimé la FSV.

jb/ra/al