Les agences de voyages n'ont pas fini de sortir la tête de l'eau

Zurich (awp) - De tous les secteurs d'activités, le tourisme fait partie de ceux ayant payé le plus lourd tribut à la pandémie, un constat qui se reflète dans les résultats des agences de voyages. La reprise des activités ne se fait pas non plus sans heurts après deux années de restrictions sanitaires: manque de capacités du trafic aérien, pénurie de personnel, forte inflation, pour n'en citer que quelques-uns. La situation est toutefois en voie d'amélioration, indique jeudi la Fédération suisse du voyage (FSV).

En 2021, les agences de voyage ont vu leurs recettes diminuer de 1,9% sur un an pour une moyenne de 1,04 million de francs suisses. La branche a ainsi perdu près de 70% de son chiffre d'affaires par rapport à l'avant-crise, d'après les données relevées dans le sondage annuel de la faîtière.

La situation s'est révélée plus difficile pour les petites structures, qui ont essuyé de nets replis de leurs recettes, alors que les plus grandes ont bénéficié d'un effet de rattrapage après le choc pandémique de 2020. Pour cette raison, le chiffre d'affaires par collaborateur a enflé de 18,8% à 0,36 million de francs suisses.

Sur le volet de la rentabilité, le secteur a profité en 2021 des soutiens publics, de sorte à faire passer le rendement net à 0%, alors que l'année précédente s'était terminée dans les chiffres rouges à -3%. Les coûts de personnel ont pesé pour environ 89% du bénéfice brut.

Au niveau de l'emploi, la pandémie aura coûté cher, entraînant la suppression de près de 1700 équivalents plein-temps, à la fois via des licenciements et des démissions.

Si les chiffres dressent un tableau plutôt sombre de la situation l'année dernière, du moins en comparaison avec la période d'avant-crise, le ciel semble se dégager à l'horizon pour les agences de voyage. Qu'il s'agisse de la taille des demandes, des prix ou des marges, les différents indicateurs sont au vert pour l'avenir. La solide reprise devrait permettre d'atteindre un volume d'affaires d'environ 85% à 90% de celui de 2019 à compter de 2023, projette la faîtière.

Pour absorber la charge de travail supplémentaires, les effectifs doivent être étoffés, sous réserve de trouver les collaborateurs, alors que la branche, tout comme d'autres prestataires de services touristiques, est confrontée à une pénurie de personnel.

ol/al