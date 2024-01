Les agences humanitaires envisagent d'acheminer l'aide au Soudan par un nouvel itinéraire depuis le Sud-Soudan, car elles ont du mal à accéder à la majeure partie du pays, a déclaré lundi un haut fonctionnaire de l'ONU, neuf mois après le début d'une guerre qui a provoqué une crise humanitaire majeure.

La guerre entre l'armée et les forces paramilitaires de soutien rapide (RSF) a fait que près de la moitié des 49 millions d'habitants du Soudan ont besoin d'aide. Plus de 7,5 millions de personnes ont fui leur foyer, ce qui fait du Soudan la plus grande crise de déplacement au monde, et la faim augmente.

Les fournitures d'aide ont été pillées et les travailleurs humanitaires attaqués, tandis que les agences internationales et les ONG se plaignent depuis longtemps des obstacles bureaucratiques pour entrer dans le centre de Port-Soudan, contrôlé par l'armée, et pour obtenir des permis de voyage pour accéder à d'autres parties du pays.

"L'environnement opérationnel est très, très difficile, très dur", a déclaré Rick Brennan, directeur régional des urgences pour l'Organisation mondiale de la santé (OMS), lors d'un point de presse au Caire lundi.

Les organisations humanitaires ont perdu l'accès à Wad Madani, un ancien centre d'aide dans l'importante région agricole d'El Gezira, au sud-est de Khartoum, après que les forces de sécurité républicaines l'ont repris à l'armée le mois dernier.

L'avancée de la RSF dans l'État d'El Gezira et les combats qui ont éclaté récemment entre l'armée, la RSF et la troisième force militaire la plus puissante du Soudan, le SPLM-Nord, dans le Kordofan méridional, ont provoqué de nouveaux déplacements.

Les agences de l'ONU et d'autres organisations ont été largement limitées à Port-Soudan, sur la côte de la mer Rouge, et à l'acheminement de l'aide depuis le Tchad vers la région occidentale du Darfour, où des vagues de meurtres ethniques ont eu lieu.

"Nous envisageons également de mettre en place des opérations transfrontalières depuis le Sud-Soudan vers les régions méridionales des États du Kordofan au Soudan", a déclaré M. Brennan.

ÉPIDÉMIES

Les services de santé, déjà très affaiblis lorsque la guerre a éclaté à la mi-avril, se sont encore dégradés.

"Nous avons au moins six épidémies majeures, dont le choléra", a déclaré M. Brennan.

"Nous avons également des épidémies de rougeole et de dengue, de poliomyélite vaccinale, de paludisme, etc. Et les niveaux de famine montent en flèche en raison du manque d'accès à la nourriture".

Les diplomates et les travailleurs humanitaires affirment que l'armée et les fonctionnaires qui lui sont associés ont entravé l'accès à l'aide humanitaire alors que les deux parties poursuivaient leurs campagnes militaires. Les activistes affirment que les volontaires des quartiers ont été pris pour cible.

Ils affirment que la RSF ne fait pas grand-chose pour protéger les fournitures et les travailleurs humanitaires, et que ses troupes ont été impliquées dans des cas de pillage.

Les deux parties ont nié avoir entravé l'aide.

L'armée et le FSR ont partagé le pouvoir avec les civils après un soulèvement populaire en 2019, ont organisé ensemble un coup d'État en 2021, puis se sont affrontés au sujet de leur statut dans le cadre d'une transition prévue vers des élections.

Le chef des opérations humanitaires de l'ONU, Martin Griffiths, a déclaré la semaine dernière que les raisons pour lesquelles l'aide n'était pas acheminée étaient "franchement scandaleuses".

Le dédouanement des fournitures entrant dans le pays pourrait prendre jusqu'à 18 jours, avec des inspections supplémentaires sous supervision militaire qui pourraient prendre encore plus de temps, a-t-il dit.