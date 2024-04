Les agents des forces frontalières britanniques de l'aéroport d'Heathrow, la plaque tournante la plus fréquentée de Grande-Bretagne, ont suspendu l'action de grève qu'ils devaient mener pendant quatre jours à partir du 11 avril dans le cadre d'un conflit sur les conditions de travail, a déclaré un syndicat vendredi.

Les agents, qui effectuent les contrôles d'immigration et les vérifications de passeports, espèrent entamer de nouvelles négociations avec le ministère de l'Intérieur au sujet d'un nouveau tableau de service et de changements dans les horaires de travail, a déclaré le Public and Commercial Services Union (syndicat des services publics et commerciaux).

"La suspension de la grève donne au ministère de l'intérieur la possibilité de résoudre le conflit", a déclaré le syndicat. "Si les négociations ne progressent pas, une action de grève sera déclenchée.