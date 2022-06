Les agents pathogènes passant des animaux à l'homme sont de plus en plus fréquents, avertit l'OMS

Comme le changement climatique contribue à l'évolution rapide des conditions météorologiques comme la sécheresse, les animaux et les humains modifient leur comportement, notamment leurs habitudes de recherche de nourriture. En raison de cette "fragilité écologique", les agents pathogènes qui circulent généralement chez les animaux sautent de plus en plus chez les humains, a-t-il déclaré.

"Malheureusement, cette capacité à amplifier cette maladie et à la transmettre au sein de nos communautés augmente - ainsi, les facteurs d'émergence et d'amplification des maladies ont augmenté."

Par exemple, on observe une tendance à la hausse des cas de fièvre de Lassa, une maladie virale aiguë propagée par des rongeurs endémiques en Afrique, a-t-il dit.

"Nous avions l'habitude d'avoir au moins trois à cinq ans entre les épidémies d'Ebola, maintenant c'est de la chance si nous avons trois à cinq mois", a-t-il ajouté.

"Il y a donc définitivement une pression écologique dans le système".

Son commentaire intervient alors que les cas de monkeypox continuent d'augmenter en dehors de l'Afrique, où l'agent pathogène est endémique.

Mercredi, l'OMS a déclaré avoir reçu jusqu'à présent des rapports sur plus de 550 cas confirmés de la maladie virale provenant de 30 pays hors d'Afrique depuis le premier rapport début mai.

Entre-temps, bien que les cas de COVID-19 soient en baisse dans le monde, certaines régions, comme les Amériques, présentent des tendances inquiétantes, a souligné le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, lors d'un briefing mercredi.

En Corée du Nord, les autorités soupçonnent qu'il y a plus de 3,7 millions de cas de personnes fiévreuses, qui pourraient être des cas de COVID, alors que le pays se bat contre sa toute première épidémie de COVID. Il a déclaré l'état d'urgence et imposé un verrouillage national le mois dernier.

M. Ryan a déclaré que bien que l'OMS ait proposé au pays un soutien en termes de vaccins, de traitements et d'autres fournitures médicales, elle a rencontré des problèmes pour obtenir l'accès aux données brutes qui refléteraient la situation sur le terrain.

L'expérience du COVID a incité l'OMS à lancer un processus de rédaction et de négociation d'un traité international visant à renforcer la prévention, la préparation et la réponse aux pandémies.

Les pandémies, comme le changement climatique, touchent tous les citoyens de la planète, a déclaré M. Ryan.

"Nous avons vu les difficultés rencontrées lors de cette pandémie - nous pourrions être confrontés à une pandémie plus grave à l'avenir et nous devons être bien mieux préparés que nous ne le sommes actuellement", a déclaré M. Ryan.

"Nous devons établir le cahier des charges pour savoir comment nous allons nous préparer et comment nous allons réagir ensemble. Il ne s'agit pas de souveraineté. Il s'agit de responsabilité."