Les prix du maïs et du soja aux États-Unis sont tombés à leur plus bas niveau depuis quatre ans et la déception des producteurs face à la situation se reflète dans leurs stocks exceptionnellement importants.

L'hésitation des agriculteurs à vendre leurs produits pourrait donner l'impression que les disponibilités en céréales sont plus faibles sur les marchés locaux, mais toute reprise pourrait inciter les agriculteurs à répondre aux besoins d'approvisionnement, ce qui pourrait limiter le degré ou la durée de la vigueur des prix.

L'enquête publiée vendredi par le ministère américain de l'agriculture a montré que les stocks de maïs américains au 1er juin s'élevaient à 4,99 milliards de boisseaux, un niveau inégalé depuis quatre ans, en hausse de 22 % par rapport à l'année précédente et de 7 % par rapport à la moyenne décennale pour le 1er juin.

Toutefois, 61 % de ces stocks de maïs étaient détenus dans des exploitations agricoles, ce qui représente la part la plus importante au 1er juin depuis 1999 et est nettement supérieur à la moyenne décennale de 52 %. De même, quelque 48 % des stocks de soja du 1er juin étaient détenus dans des exploitations agricoles, soit le pourcentage le plus élevé pour cette date depuis 2006 et supérieur à la moyenne décennale de 35 %.

Les stocks totaux de soja au 1er juin ont également dépassé de 22 % les niveaux de l'année précédente et ont atteint leur plus haut niveau en quatre ans, mais les 970 millions de boisseaux étaient inférieurs d'environ 1 % à la moyenne de la décennie.

Les agriculteurs américains ont détenu une part plus importante que la normale des stocks de maïs et de soja tout au long de la campagne de commercialisation, mais cette marge s'est élargie au troisième trimestre, entre mars et mai, ce qui laisse penser que les agriculteurs ont été de plus en plus avares de ventes.

Le 1er mars, les exploitations agricoles détenaient 61 % des stocks de maïs américains, un record en 19 ans, alors que la moyenne de la décennie est de 56 %. En ce qui concerne le soja, quelque 51 % des stocks du 1er mars se trouvaient dans des exploitations agricoles, soit le chiffre le plus élevé depuis 17 ans, mais aussi un peu plus proche que le 1er juin de la moyenne décennale, qui est de 42 %.

La situation était beaucoup moins anormale le 1er décembre, juste après la fin de la récolte de l'année dernière, puisque les stocks de maïs et de soja dans les exploitations agricoles représentaient respectivement 64 % et 48 % des stocks nationaux. Les moyennes décennales sont de 62 % et 47 %.

RÉACTION DES SUPERFICIES

Les agriculteurs américains ont réduit la superficie consacrée au maïs de 3 % par rapport à 2023, mais ils ont augmenté les plantations de soja dans des proportions à peu près équivalentes, ce qui pourrait contribuer à l'accroissement des stocks de soja si les rendements des cultures sont élevés cette année.

Seuls trois grands États américains producteurs de maïs ont enregistré au 1er juin des stocks totaux inférieurs à la moyenne des cinq dernières années : L'Iowa, le Nebraska et le Kansas ont enregistré des déficits respectifs de 3 %, 17 % et 20 %.

Les plantations de maïs de l'Iowa en 2024 sont inchangées par rapport à 2023, mais celles du Nebraska ont augmenté de 1,5 % et celles du Kansas de près de 10 %, et ce sont les deux seuls grands États dont les superficies ont augmenté d'une année sur l'autre.

Les plantations de soja sont moins liées aux tendances des stocks à l'échelle de l'État, l'Iowa étant le seul grand État à avoir réduit ses plantations d'un demi-pour cent par rapport à l'année précédente.

Les stocks de soja au 1er juin sont en nette augmentation par rapport à 2023 dans la plupart des grands États, mais restent nettement inférieurs aux moyennes quinquennales en raison de la sursaturation de l'offre entre 2018 et 2020.

OÙ SONT LES STOCKS ?

Par rapport à la normale, l'Illinois est de loin le plus approvisionné en maïs, puisque 17,5 % des stocks nationaux de maïs étaient détenus par le deuxième producteur au 1er juin, contre une moyenne quinquennale de 15,6 %.

Les stocks de l'Iowa, premier producteur de maïs au 1er juin, représentaient 17,6 % du total, contre 19,6 % en moyenne, et seul le Nebraska avait un déficit plus important par rapport à la moyenne en 2024, soit une baisse de 2,6 points de pourcentage.

La part du Kansas dans les stocks de maïs au 1er juin était également inférieure à la moyenne, mais les parts du Minnesota, de l'Ohio, du Missouri et des Dakotas étaient supérieures à la normale de 0,5 à 1 point de pourcentage.

Le Minnesota détenait 11,2 % de l'ensemble des stocks de soja au 1er juin, ce qui est supérieur à la moyenne de 10 %. Seuls l'Ohio et le Dakota du Sud ont maintenu un écart supérieur à la normale, représentant ensemble près de 15 % des stocks du 1er juin.

L'Iowa, le Michigan, le Nebraska et le Kansas étaient les seuls États à détenir une part inférieure à la normale des stocks de soja du 1er juin. Karen Braun est analyste de marché pour Reuters. Les opinions exprimées ci-dessus sont les siennes. (Rédaction de Karen Braun ; édition de Matthew Lewis)