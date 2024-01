Des centaines d'agriculteurs et de chauffeurs routiers roumains ont manifesté lundi près des postes-frontières avec l'Ukraine et près des grandes villes du pays, dans le cadre des négociations en cours avec le gouvernement sur les coûts élevés des entreprises.

Les manifestations visaient principalement à dénoncer le coût élevé du diesel, les primes d'assurance onéreuses, les mesures prises par l'Union européenne pour protéger l'environnement et les pressions exercées sur le marché national par les importations de produits agricoles ukrainiens.

Des convois de tracteurs et de camions ont commencé à se rassembler il y a six jours sur les routes nationales, principalement près des grandes villes de cet État membre de l'UE et de l'OTAN, ralentissant ou bloquant la circulation.

Les manifestants réclament notamment un moratoire sur le remboursement des prêts, un versement plus rapide des subventions et des files d'attente séparées aux postes-frontières et dans le port de Constanta, sur la mer Noire, pour les camions de l'Union européenne et ceux provenant de pays tiers, dont l'Ukraine.

Lundi, des camions et des tracteurs ont pris position sur les routes menant aux postes de contrôle de Siret et de Vicovu de Sus, à la frontière avec l'Ukraine, ralentissant ainsi le transit, mais la police roumaine des frontières a déclaré que les formalités douanières étaient toujours en cours.

L'autorité portuaire de Constanta a déclaré à Reuters que les manifestations n'avaient pas perturbé les opérations. Le plus grand rassemblement de transporteurs protestataires s'est tenu à la périphérie de la capitale Bucarest.

L'Ukraine est l'un des plus grands exportateurs de céréales au monde et Constanta est devenu la principale voie d'exportation alternative de Kiev depuis l'invasion totale de la Russie en février 2022, les céréales arrivant au port par la route, le rail et les barges à travers le Danube.

Le ministère hongrois de l'agriculture a déclaré lundi que la Bulgarie, la Pologne, la Hongrie, la Roumanie et la Slovaquie, États de l'est de l'UE, avaient envoyé une lettre à la Commission européenne pour lui demander d'imposer des droits d'importation sur les céréales ukrainiennes, en invoquant une concurrence déloyale.

Ces droits ont été levés pour l'Ukraine après que l'invasion russe a bloqué ses propres ports afin de permettre le transit des céréales vers les marchés mondiaux.