La sécheresse dans la province de l'Alberta, dans l'ouest du Canada, entre dans sa quatrième année et les agriculteurs et les compagnies pétrolières se préparent à des restrictions d'eau qui menacent la production de blé, de bœuf et de pétrole brut.

La gravité de la situation a incité l'Alberta à ouvrir des négociations sur le partage de l'eau entre les détenteurs de licences pour la première fois en vingt ans, dans l'espoir de sauver la production de deux de ses plus importantes industries.

L'Alberta, qui dépend de la fonte des neiges et des précipitations pour l'essentiel de son approvisionnement en eau, répartit l'eau depuis 1894. Ce système donne la priorité à ceux qui détiennent des licences depuis le plus longtemps, bien que les détenteurs n'exercent que rarement ce droit.

Les négociations sur l'eau en Alberta soulignent les compromis difficiles auxquels sont confrontées les régions riches en ressources qui s'adaptent à des conditions météorologiques extrêmes. Les hydrologues affirment qu'à l'avenir, l'Alberta recevra plus de pluie que de neige en raison du changement climatique, ce qui pèsera sur les réserves d'eau en été.

La province produit la majeure partie du pétrole, du gaz naturel et de la viande bovine du Canada, ainsi que d'importantes récoltes de blé et de canola, dont elle exporte une grande partie.

L'irrigation des cultures dans les zones sèches représente 46 % de l'allocation d'eau de l'Alberta, tandis que le pétrole et le gaz en utilisent 10 %.

Reuters s'est entretenu avec plus d'une douzaine de responsables des secteurs de l'agriculture, de l'énergie et de l'administration et a constaté que ces secteurs se préparaient à la sécheresse, ce qui pourrait entraîner une réduction de la production et une augmentation des coûts.

La sécheresse pourrait entraîner une baisse à deux chiffres des rendements de blé en Alberta, d'après les données de production des deux dernières décennies. Les producteurs de pétrole élaborent des plans d'urgence coûteux pour stocker davantage d'eau sur place et transporter de l'eau par camion dans toute la province.

Brad Deleeuw, qui gère le parc d'engraissement de 5 500 têtes de Delta Cattle près de Coaldale, en Alberta, a déclaré que l'impact de la pénurie d'eau "pourrait être énorme".

M. Deleeuw donnera la priorité à l'abreuvement du bétail plutôt qu'à l'irrigation de son blé, de son maïs et de son orge, mais ce changement réduira probablement les rendements.

"Vous passeriez rapidement d'une situation noire à une situation rouge", a déclaré M. Deleeuw, en faisant référence aux pertes financières.

S'il doit importer cet été des aliments pour bétail beaucoup plus chers des États-Unis pour compenser la baisse des récoltes canadiennes, M. Deleeuw a déclaré qu'il devrait réduire le nombre de bovins que Delta engraisse pour l'abattage par Cargill et JBS.

Selon Statistique Canada, la sécheresse a contribué à la diminution du cheptel bovin canadien, qui est devenu cette année le plus petit jamais enregistré.

L'équivalent en eau de la neige, qui mesure la teneur en eau du manteau neigeux des montagnes, était en baisse de 40 % au 5 mars par rapport à l'année précédente dans le bassin de la rivière St Mary, dans le sud de l'Alberta. Mary River, dans le sud de l'Alberta, et de 27 % dans le bassin voisin de Waterton, selon les données des gouvernements provincial et fédéral.

CULTURES TOUCHÉES

Selon le gouvernement, environ 70 % du Canada est anormalement sec ou en état de sécheresse, les conditions les plus sèches étant observées en Alberta et en Colombie-Britannique.

Selon Ryan Fournier, porte-parole du ministère de l'environnement, les négociations les plus importantes jamais menées en Alberta sur le partage de l'eau pourraient aboutir, début avril, à ce que les principaux consommateurs acceptent de partager volontairement l'eau avec ceux qui se trouvent en aval. Si les conditions restent désastreuses, la province pourrait déclarer une situation d'urgence et travaille sur un plan prévoyant des mesures supplémentaires, a déclaré M. Fournier.

En 2001, la dernière fois que des négociations sur le partage de l'eau ont eu lieu, le rendement en blé dur de l'Alberta était de 22 boisseaux par acre, soit une baisse de 37 % par rapport à la moyenne des cinq années précédentes, selon Statistique Canada. En 2021, année de sécheresse, le rendement du blé de printemps a chuté de 35 % et celui de l'orge de 36 % par rapport à l'année précédente. La grande majorité des céréales de l'Alberta sont cultivées sur des terres sèches et non irriguées.

Alex Ostrop, qui exploite une ferme près de Lethbridge, se prépare à devoir se contenter de beaucoup moins d'eau pour irriguer ses champs. En 2001, la quantité d'eau allouée à son district était de huit pouces par acre, soit 38 % de moins que ce qu'Ostrop a utilisé l'année dernière.

"Les prix des produits de base sont généralement à la baisse - (cette année), la baisse des prix des produits de base et la réduction des rendements seraient un double coup dur", a déclaré M. Ostrop.

CRUDE COÛTEUX

Pour les compagnies pétrolières, les conditions de sécheresse peuvent augmenter les coûts en les obligeant à déplacer les forages vers des sites ayant un accès à l'eau ou à transporter l'eau par camion, a déclaré Tristan Goodman, PDG de l'Association des explorateurs et des producteurs du Canada. Les compagnies ne foreront pas si les puits deviennent trop chers, a-t-il ajouté.

Les producteurs de pétrole louent des structures de stockage d'eau sur site, connues sous le nom de C-rings, et d'autres espaces de la taille d'une piscine, a déclaré la société de forage Trican Well Service.

"Vous voyez que les clients commencent à réfléchir à la manière dont ils vont gérer l'eau des mois à l'avance - ils n'avaient jamais eu à s'en préoccuper auparavant", a déclaré Bradley Fedora, PDG de Trican, à des analystes en février.

Pour l'instant, les parties de l'Alberta et de la Colombie-Britannique où les forages conventionnels et la fracturation sont les plus nombreux ont des niveaux d'eau gérables, a déclaré M. Goodman.

Les puits forés n'ont pas diminué au cours des années sèches 2001 et 2017, selon les données du groupe industriel Enserva.

Shell met en place des plans d'urgence pour ses puits en Alberta, a déclaré à Reuters le porte-parole Stephen Doolan, refusant de donner des détails. Suncor Energy a déclaré aux analystes que la sécheresse l'avait incité à planifier une usine de traitement de l'eau dans ses opérations de sables bitumineux pour la fin de cette décennie.

Alors que l'Alberta se dirige vers un avenir plus sec, la province dépense 933 millions de dollars canadiens (691,32 millions de dollars) pour développer l'irrigation. Cela signifie que l'Alberta répartira son approvisionnement limité en eau sur 230 000 acres supplémentaires, mais la modernisation réduira l'évaporation en convertissant les canaux ouverts en canalisations, a déclaré RJ Sigurdson, ministre de l'agriculture de l'Alberta.

Les producteurs de pétrole et de gaz maximisent leurs efforts pour stocker et recycler l'eau, avec tous les yeux rivés sur le ciel, a déclaré Ken Wagner, PDG de Fraction Energy Services, qui loue des équipements de stockage de l'eau.

"C'est une question qui préoccupe tout le monde. Nous avons besoin de plus de neige et de beaucoup de pluie". (1 $ = 1,3496 dollar canadien) (Reportage de Rod Nickel à Winnipeg, Manitoba et Nia Williams en Colombie-Britannique ; Rédaction de Denny Thomas et David Gregorio)