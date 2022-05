Les agriculteurs noirs américains ont perdu 326 milliards de dollars de terres au cours du 20e siècle - étude

La perte de terres contribue à l'écart de richesse raciale aux États-Unis et constitue un problème qui a entaché les relations entre le ministère américain de l'agriculture (USDA) et les agriculteurs issus de minorités.

"Dans ce pays, la richesse et la terre sont l'un des moyens d'accroître les opportunités pour votre famille", a déclaré le Dr Dania Francis, professeur d'économie à l'Université du Massachusetts-Boston et auteur principal de l'étude publiée dimanche dans la revue Papers and Proceedings de l'American Economic Association.

"Lorsque d'énormes groupes d'Afro-Américains se sont vus refuser cette opportunité, cela témoigne de l'écart de richesse intergénérationnel qui s'est creusé en partie à cause de ce type de perte de terres", a ajouté Francis.

La perte de terres était due aux politiques de prêt discriminatoires de l'USDA et aux ventes forcées de terres en copropriété appelées propriété des héritiers, entre autres facteurs, selon l'étude.

L'étude a calculé la valeur composée de la perte de terres appartenant à des Afro-Américains entre 1920 et 1997 dans les 17 États où presque toutes les exploitations agricoles appartenant à des Noirs étaient documentées, en utilisant les données du recensement agricole de l'USDA.

"Ce n'est pas seulement théorique, mais c'est empirique", a déclaré le Dr Darrick Hamilton, professeur d'économie à la New School et autre auteur de l'étude. "Ce sont des pertes réelles qui ont eu lieu".

En 1910, les agriculteurs noirs possédaient plus de 16 millions d'acres de terre, selon les experts. En 2017, date du dernier recensement agricole, ce chiffre n'était que de 4,7 millions d'acres, soit environ 0,5 % de toutes les terres agricoles.

Le chiffre de 326 milliards de dollars est une estimation prudente, ont déclaré les auteurs de l'étude, en partie parce qu'il ne tient pas compte des effets multiplicateurs, comme le fait que les agriculteurs noirs auraient pu utiliser les terres perdues comme garantie pour faire d'autres investissements.

Un effort de l'administration Biden pour fournir un allègement de la dette aux agriculteurs de couleur dans le cadre de l'American Rescue Plan Act, présenté comme une réparation pour les discriminations passées de l'USDA, est actuellement bloqué au tribunal après que des agriculteurs blancs aient soutenu qu'il était discriminatoire. [L1N2SY2JW]