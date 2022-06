Les agriculteurs soudanais avertissent de l'échec des récoltes alors que la faim augmente

Au lieu de cela, dans un pays où la faim est en forte augmentation, des pans entiers du projet agricole de 8 800 km carrés (3 400 miles carrés) restent intacts.

Les agriculteurs qui ont parlé à Reuters disent que le gouvernement, qui a été coupé de milliards de dollars de financement international à la suite d'un coup d'État en octobre, n'a pas acheté leur blé aux conditions promises plus tôt cette année.

Cela signifie, disent-ils, qu'ils n'avaient pas l'argent nécessaire pour financer la nouvelle récolte maintenant.

L'invasion de l'Ukraine par la Russie a encore compliqué les perspectives, faisant grimper les prix des intrants tels que les engrais et le carburant à de nouveaux sommets.

Cela met en péril les saisons actuelles et futures, disent les agriculteurs, dans un pays instable où la situation humanitaire s'est détériorée et où l'on ne sait pas comment les autorités pourront financer les importations de denrées alimentaires de plus en plus chères.

Le ministère des finances n'a pas commenté directement les déclarations des agriculteurs sur les achats de blé, mais a déclaré à Reuters qu'il s'efforçait de fournir le financement nécessaire.

Le ministère a déclaré mardi dans un communiqué qu'il s'était engagé à acheter jusqu'à 300 000 tonnes de blé et 200 000 tonnes de sorgho, pour un coût total de plus de 300 millions de dollars, et qu'il cherchait des fonds auprès de la banque centrale.

Reuters a parlé à plus de 20 agriculteurs au Gezira Scheme, un vaste projet d'irrigation situé juste au sud de la capitale Khartoum. Tous ont décrit la situation comme étant désespérée, et la plupart ont dit qu'ils craignaient la faillite et même la prison s'ils ne remboursaient pas leurs dettes.

L'un d'entre eux, Nazar Abdallah, a déclaré avoir contracté des prêts en supposant que le gouvernement achèterait son blé à 43 000 livres soudanaises (environ 75,40 dollars) le sac, comme convenu l'année dernière.

Des dizaines de ces sacs de céréales de 100 kg, maintenant stockés sous un toit qui fuit, auraient dû être vendus en mars.

Si sa récolte se gâte, il craint de n'avoir aucun moyen de rembourser sa dette. "S'il pleut, je serai envoyé directement en prison, sans aucun doute", dit-il en montrant les trous dans le plafond.

Des problèmes similaires affligent Gadaref, l'État de l'Est où est cultivée une grande partie de la céréale traditionnelle du pays, le sorgho.

"Nous achetons les engrais et le carburant à des prix élevés et ensuite, lorsque nous venons vendre notre récolte, nous ne trouvons pas de marché. Le gouvernement nous appauvrit", a déclaré un cultivateur de sorgho de la région, qui a demandé à rester anonyme pour ne pas être impliqué dans la politique.

"La saison estivale est menacée d'effondrement. Cinquante pour cent, soixante-dix pour cent d'entre nous risquent de ne pas planter. Et cela remet en question l'approvisionnement alimentaire", a déclaré Ahmed Abdelmagid, un autre agriculteur de Gezira.

ROADSHOWS

Les malheurs des agriculteurs sont antérieurs au coup d'État. Ils sont liés à une crise économique qui a commencé sous l'ancien dirigeant Omar al-Bashir, aux réformes des subventions poursuivies par le gouvernement de transition et aux pressions des coûts mondiaux qui ont commencé avant la guerre en Ukraine.

L'année dernière, la Banque agricole publique, qui a longtemps soutenu les agriculteurs et acheté leur blé pour constituer des réserves stratégiques, n'a pas réussi à fournir des engrais et des semences alors que les prix augmentaient, selon les agriculteurs.

La Banque agricole, ainsi que la banque centrale et le ministère de l'agriculture du Soudan, n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Le coût du carburant pour les agriculteurs a augmenté de plus de 6 500 % en 2021 par rapport à l'année précédente, selon un rapport de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) publié en mars. Le prix des engrais, normalement fournis dans le cadre de l'accord d'achat de blé, a augmenté de 800 %, ce qui a poussé les agriculteurs à en réduire l'utilisation.

Le rapport attribue également aux pluies irrégulières, aux infestations de parasites, aux conflits et aux problèmes d'irrigation une baisse de plus de 35 % de la production cette année des trois principaux aliments de base du Soudan - le blé, le sorgho et le millet.

Cette année, selon la FAO, le Soudan est confronté à un déficit rare de sorgho.

Il y a tout juste un an, le gouvernement de transition organisait des tournées de présentation pour faire connaître aux investisseurs l'énorme potentiel agricole inexploité du Soudan, alors que l'économie commençait à s'ouvrir après le renversement de M. Bashir lors de manifestations de masse en 2019.

Son travail a été brusquement interrompu par le coup d'État, qui a mis fin à un accord de partage du pouvoir fragile entre les civils et les militaires. Au milieu de l'impasse politique et des manifestations anti-militaires, l'activité économique a stagné.

LA FAIM

Le Programme alimentaire mondial des Nations unies estime que le nombre de personnes confrontées à des niveaux de crise ou d'urgence de la faim, les étapes précédant la famine, doublera cette année au Soudan pour atteindre 18 millions, sur une population de 46 millions d'habitants.

Et les soucis de sécurité alimentaire du Soudan pourraient s'aggraver.

Même avec des prix mondiaux du blé à des niveaux records, le Soudan a importé 818 000 tonnes en janvier-mars, soit trois fois plus que sur la même période en 2021, selon les chiffres de la banque centrale.

Bien que la récolte locale de blé ne représente qu'une fraction de la consommation, la subvention du gouvernement aux producteurs de blé constitue une colonne vertébrale nécessaire, bien qu'insoutenable, pour l'activité agricole, selon le représentant de la FAO, Babagana Ahmadu.

"Sans elle, la situation deviendra incontrôlable", a-t-il ajouté.

Abdallah et d'autres agriculteurs de Gezira auraient normalement cultivé du sorgho et des cultures d'exportation clés au cours de la prochaine saison d'été, en utilisant les profits réalisés grâce aux achats de blé par le gouvernement.

Mais le gouverneur de Gezira Scheme, Omar Marzoug, a déclaré qu'aucun financement n'était disponible, qu'il soit gouvernemental ou privé.

La direction militaire du Soudan a déclaré qu'elle se penchait sur la question. Les agriculteurs ont critiqué une récente annonce d'achat comme ayant des conditions prohibitives.

Privés de liquidités, ils attendent, vendant de petites quantités au taux du marché d'environ 28 000 livres (49,12 $) par sac pour joindre les deux bouts. Les machines agricoles sont à l'arrêt.

L'agriculteur de Gadaref a déclaré que lui et ses pairs réduiraient probablement jusqu'à 80 % leurs plantations de produits d'exportation clés comme le sésame si le financement n'était pas reçu ce mois-ci.

"Je m'attends à ce que les problèmes soient pires lors des prochaines récoltes sans un changement radical", a déclaré Hussein Sulieman, professeur d'agriculture à l'université de Gadaref. "Et je ne m'attends pas à un changement radical".