Les agriculteurs ukrainiens assiégés craignent "l'enfer" des récoltes en temps de guerre.

Ils considèrent que le bombardement par la Russie de l'installation portuaire de Nika-Tera dans la ville méridionale de Mykolaiv le 4 juin n'est que l'exemple le plus spectaculaire d'un assaut plus large contre un pilier de l'économie ukrainienne - et mondiale.

"L'agriculture est l'un des rares secteurs d'activité qui fonctionne... Bien sûr, ils veulent le détruire. Ils veulent mettre fin à ce flux de revenus dans le pays", a déclaré l'agriculteur Volodymyr Onyschuk près d'un tas de douilles d'obus russes sur son exploitation de blé et de tournesol de 2 000 hectares près de Mykolaiv.

Les cultures seront vulnérables aux incendies provoqués par les bombardements, a-t-il ajouté, et cela pourrait être "l'enfer" pour les agriculteurs lorsque la saison des récoltes commencera dans les semaines à venir.

Interrogé sur la façon dont les agriculteurs de Mykolaiv prévoient de réduire leur exposition aux actions russes, il a répondu : "Laissez-nous simplement survivre jusqu'à la prochaine récolte".

Depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février, quatrième exportateur mondial de céréales, Kiev a accusé à plusieurs reprises la Russie d'attaquer les infrastructures et l'agriculture pour provoquer une crise alimentaire mondiale et faire pression sur l'Occident.

Moscou, qui qualifie sa guerre d'opération militaire spéciale, accuse les sanctions occidentales et les mines marines posées par l'Ukraine d'être responsables de la chute des exportations alimentaires et de la hausse des prix mondiaux.

ATTAQUE DU PORT

Cinq obus ont frappé un groupe d'entrepôts et de bandes transporteuses de céréales à l'usine de Nika-Tera, rendant l'un des plus grands terminaux agricoles d'Ukraine incapable de charger ou de décharger des navires, selon des responsables locaux.

Les explosions ont déclenché un incendie intense dans les entrepôts de farine de tournesol. Ceux-ci étaient encore fumants lors d'une brève visite de presse dimanche. Les autres silos à grains du site n'ont pas été touchés.

"Ils essaient de saper la sécurité alimentaire dans le monde entier", a déclaré Georgy Reshetilov, premier chef adjoint de l'administration régionale militaire de Mykolaiv.

Les installations agricoles de la région ont subi des pertes estimées à 34 milliards de hryvnias (1,16 milliard de dollars), a-t-il ajouté. Les sites touchés comprennent un grand producteur de pulpe de tomate et un grand nombre de fermes.

Les bombardements alimentent la peur dans un secteur déjà paralysé par le blocus russe de la mer Noire, principale voie d'accès aux vastes exportations agricoles de l'Ukraine.

Les opérateurs de moissonneuses-batteuses hésitent à apporter leur équipement dans la région, craignant les bombardements le long des routes et la présence éventuelle de mines et de munitions dans les champs, selon les agriculteurs.

Certains négociants en grains hésitent même à acheter des stocks aux agriculteurs, craignant de porter la responsabilité si leurs installations de stockage sont ensuite attaquées.

"Personne ne peut garantir la sécurité de cette récolte en temps de guerre", a déclaré M. Reshetilov.

Les réserves d'engrais sont en train de s'épuiser et, en l'absence d'acheteurs pour les exportations de céréales, les agriculteurs ont déclaré qu'ils auraient du mal à trouver des fonds pour acheter davantage de fournitures, même si elles étaient disponibles.

"Le carburant a augmenté. Les prix des engrais sont insensés. Je ne sais pas comment nous allons travailler l'année prochaine", a déclaré Valentyn Matviyenko, qui dirige une ferme près de Bashtanka, à environ 60 kilomètres au nord-est de la ville de Mykolaiv, où certaines terres sont à portée de l'artillerie russe.

Certains négociants proposent des prix pour le blé qui représentent un tiers des sommets atteints avant la guerre, a-t-il ajouté.

"Nos ressources financières s'amenuisent. Nous avons tout mis dans cette récolte", a-t-il déclaré.

BLOCKADE DE LA MER

Peu de personnes dans la région gardent l'espoir que les efforts diplomatiques débloqueront la mer Noire. Selon eux, quelques convois de navires n'entameraient même pas les volumes à exporter, et il n'est pas économique d'envoyer les mêmes céréales par la route.

Le maire Oleksandr Senkevych a déclaré à Reuters que le stockage supplémentaire de céréales à Mykolaiv et dans ses environs avait été exclu en raison du risque de bombardements. L'accent est plutôt mis sur la construction d'installations plus proches de la frontière roumaine, où le transport fluvial est une option.

L'administration régionale a déclaré qu'elle envisageait un stockage municipal et communal plutôt que privé. Le gouvernement national, quant à lui, cherche à simplifier les procédures d'exportation et propose aux agriculteurs des prêts sans intérêt.

Certains sont sceptiques quant à l'intervention de l'État : "La meilleure aide du gouvernement est de ne rien faire... les entreprises trouveront un moyen d'exporter les céréales", a déclaré le maire Senkevych.

Après avoir pulvérisé de l'engrais sur un champ de jeunes tournesols, Vasyl Boyko, 38 ans, conducteur de tracteur, a déclaré qu'il ne pense pas qu'une solution sera trouvée à moins que l'Ukraine ne repousse les forces russes et que l'Occident n'ouvre des corridors commerciaux dans la mer Noire.

"Nous n'avons pas besoin de mots, nous avons besoin d'armes", a-t-il déclaré.

(1 $ = 29,2500 hryvnias)