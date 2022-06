Les allégations de fraude électorale de Trump seront au centre de l'audience du lundi 6 janvier.

La commission spéciale de la Chambre des représentants chargée d'enquêter sur l'attentat du 6 janvier entendra cinq témoins sur deux panels, parmi lesquels le propre directeur de campagne de Trump et des responsables d'Atlanta et de Philadelphie qui ont démissionné lorsque les alliés de Trump ont remis en question les résultats des élections dans leurs États.

L'audience est prévue à 10 heures EDT (1400 GMT).

C'est la deuxième d'une série de six prévues ce mois-ci, au cours desquelles le panel discutera des premières conclusions de son enquête d'un an sur les événements du 6 janvier, lorsque des milliers de partisans de Trump ont attaqué le Capitole alors que le vice-président Mike Pence et les législateurs se réunissaient pour certifier la défaite de Trump à l'élection de novembre 2020 par le démocrate Joe Biden.

La session de lundi fait suite à une audience blockbuster jeudi soir présentant des témoignages montrant que les proches alliés de Trump - même sa fille Ivanka - ont rejeté ses fausses allégations de fraude électorale. Près de 20 millions d'Américains ont regardé l'audience inhabituelle diffusée aux heures de grande écoute de la télévision, le "primetime".

Les membres du comité ont déclaré dimanche qu'ils aimeraient voir le ministère de la Justice enquêter sur toute allégation crédible d'activité criminelle de la part de Trump ou de toute autre personne.

Trump a nié tout acte répréhensible et lui et ses partisans rejettent la commission spéciale dirigée par les démocrates comme une chasse aux sorcières politique. Les démocrates disent qu'il s'agit d'une enquête nécessaire sur un événement terrible et mortel et notent que la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, voulait une commission indépendante bipartisane mais que les républicains ont refusé.

"Je suppose que toute notre enquête est un renvoi de crimes à la fois au ministère de la Justice et au peuple américain, car il s'agit d'une attaque massive contre les rouages de la démocratie américaine", a déclaré le représentant démocrate Jamie Raskin dans l'émission "State of the Union" de CNN.

DES TÉMOINS HOSTILES ?

L'audience de lundi comprendra deux panels de témoins, avec des témoignages supplémentaires enregistrés sur bande vidéo attendus à partir des plus de 1 000 dépositions et entretiens.

Le premier panel comprendra William Stepien, un directeur de campagne de Trump 2020, ainsi que Chris Stirewalt, un ancien rédacteur politique de Fox News.

Lors d'une conférence téléphonique avec les journalistes dimanche, un collaborateur de la commission s'est refusé à tout commentaire sur la question de savoir si l'un des témoins de lundi témoignerait sous citation à comparaître.

Il a également refusé de dire si l'on s'attendait à ce que Stepien soit un témoin conflictuel.

Le cabinet de Stepien travaille avec Harriet Hageman, une candidate soutenue par Trump qui se présente contre la représentante Liz Cheney, vice-présidente du comité restreint du 6 janvier, dans la primaire républicaine pour le siège de Cheney à la Chambre des représentants du Wyoming. Cheney et le représentant Adam Kinzinger sont les deux seuls républicains du comité restreint de neuf membres.

Les républicains de la Chambre des représentants ont voté pour démettre Cheney de son poste de chef de caucus après qu'elle ait critiqué Trump, et elle a été la cible d'attaques verbales de la part de l'ancien président.

Le deuxième panel de lundi comprendra Ben Ginsberg, avocat républicain conservateur spécialisé dans les élections, Byung J. "BJay" Pak, qui a démissionné de son poste de procureur américain à Atlanta lorsque le camp de Trump a remis en question les résultats des élections en Géorgie, et Al Schmidt, le seul républicain du conseil électoral de Philadelphie qui est devenu la cible des attaques de Trump après avoir défendu l'intégrité du vote de 2020.

La Géorgie et la Pennsylvanie font partie des États qui ont soutenu Trump lors de l'élection de 2016, mais qui ont opté pour Biden en 2020. Ils ont été au centre des affirmations infondées de fraude électorale.

Un assistant du comité a déclaré que la représentante Zoe Lofgren jouerait un rôle de premier plan lors de l'audience de lundi.

Quatre personnes sont mortes le jour de l'attaque, l'une mortellement abattue par la police et les autres de causes naturelles. Quelque 140 officiers de police ont été blessés, et l'un d'entre eux est décédé le jour suivant. Quatre officiers sont ensuite morts par suicide.

Près de 850 personnes ont été arrêtées pour des crimes liés à l'émeute, dont plus de 250 accusées d'agression ou d'entrave au maintien de l'ordre. Parmi celles-ci, environ 90 ont été accusées d'avoir utilisé une arme mortelle ou dangereuse ou d'avoir causé des blessures corporelles graves à un agent.